VIDEO Veznjak Francuske oštro: 'Ovo još nisam vidio. Sramota'

Francuska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz u povijesnoj utakmici za brončanu medalju. Engleska je slavila 6-4 u golijadi u Miamiju, a ukupno deset golova postavilo je novi rekord za najefikasniji susret za brončanu medalju na svjetskim prvenstvima.

Englezi su do brončane medalje došli hat-trickom Sake, a po jedan pogodak zabili su Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' je dva gola zabio Kylian Mbappé i postao najbolji strijelac u povijesti SP-a s 10 golova, a do sada je taj rekord držao Lionel Messi s osam golova.

Foto: Paul Childs

Međutim, veznjak 'trikolora' Adrien Rabiot ostao je vrlo razočaran suigračima nakon katastrofalnog prvog poluvremena u kojemu su primili čak četiri gola.

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Adrien Rabiot tacle ses coéquipiers et leur "comportement inadmissible" !#beINFWC2026 pic.twitter.com/dXYIngkdmU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2026

- Danas sam vidio ponašanje kakvo nikad prije nisam vidio. Za ovakvu utakmicu to je neprihvatljivo. Bili smo sramotni tijekom prvog poluvremena! To je razočaravajuće, jer je ovo bila posljednja utakmica na kojoj smo mogli ostaviti dobar dojam - rekao je i nastavio:

- Bilo je puno razočaranja nakon poraza od Španjolske u polufinalu, ali još je bilo posla koji je trebalo dovršiti i ne možemo se samo tako opustiti. Razgovarali smo na poluvremenu i rekli da moramo pokazati malo ponosa; stvari su bile puno bolje u drugom poluvremenu, jer je ponašanje u prvom poluvremenu bilo neprihvatljivo - zaključio je veznjak.