VIDEO Vinicius je majstorijom prekinuo lošu formu pa se sjetio Modrića: 'On me ovome naučio'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/Arenasport/Instagram

Vinicius se vratio u velikom stilu! Majstorski gol protiv Levantea pokazao da još ima magiju u nogama. Modrić ga naučio potezima, a Real Madridu nedostaje Luka

Teški su tjedni i mjeseci, pa i godina iza brazilskog nogometaša Viniciusa (25). Prije godinu dana Brazilac je završio drugi u izboru za Zlatnu loptu. Bio je uvjeren kako će ona završiti u njegovim rukama nakon što je predvodio Real Madrid do titule španjolskog i europskog prvaka, ali je priznanje dobio veznjak Manchester Cityja, Rodri.

Iako je nakon tog izbora Vinicius obećao kako će 'dati 10 puta više od sebe', nije ponovio igre iz prijašnje sezone u kojoj je nedvojbeno bio jedan od najboljih na svijetu.

Njegova kriza produbila se dolaskom novog trenera Xabija Alonsa, koji je Brazilcu svojim potezima jasno dao do znanja da nema zajamčeno mjesto u početnoj postavi.

LaLiga - Levante v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Ipak, Viniciusu je potrebno malo da uhvati pravi ritam, a u utakmici šestog kola La Lige protiv Levantea pokazao je kako je i dalje "onaj stari" Vinicius. Zabio je majstorski gol vanjskim dijelom noge za vodstvo Reala u 28. minuti, a zaslugu je dao bivšem suigraču, Luki Modriću!

LEO I CRISTIANO DOMINIRALI FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

- Modrić me naučio tom potezu, nedostaje nam. Dobro smo se nosili s protivničkim pritiskom i čuvali posjed. Tako želimo pobjeđivati. Dobro se osjećam i nadam se da ću tako nastaviti. Mislim da je to bio jedan od najljepših udarca u mojoj karijeri - rekao je Vinicius za klupski TV kanal.

