VIDEO Vječna uspomena za Niku Kovača. Luka Modrić mu je nakon utakmice poklonio dres

Luka Modrić (40) nije morao ulaziti u igru u uvjerljivoj pobjedi Milana, koji je u utorak navečer izborio osminu finala talijanskog kupa uvjerljivom pobjedom protiv Leccea (3-0). Kapetan ''vatrenih'' bio je na raspolaganju treneru Massilliammu Allegriju, ali ga Talijan nije iskoristio, znajući koliko mu je Luka važan za prvenstvo

Iako nije nastupio u utakmici, Modrić je svejedno ostavio traga. Naime, nakon susreta potpisao je svoj dres i poklonio ga protivničkom igraču. Riječ je o mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine, Niki Kovaču (20).

Ovaj 20-godišnji veznjak rodio se u Njemačkoj, u kojoj je i odrastao. Međutim, odlučio je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, gdje je kapetan u juniorskom uzrastu.

Iako nije ušao u igru protiv Milana, mladić se vratio kući s vječnom uspomenom zahvaljujući najboljem hrvatskom nogometašu u povijesti.