Obavijesti

Sport

Komentari 0
OVO ĆE PAMTITI

VIDEO Vječna uspomena za Niku Kovača. Luka Modrić mu je nakon utakmice poklonio dres

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Vječna uspomena za Niku Kovača. Luka Modrić mu je nakon utakmice poklonio dres
Foto: screenshot/X

Iako nije ušao u igru protiv Milana, mladić se vratio kući s vječnom uspomenom zahvaljujući najboljem hrvatskom nogometašu u povijesti

Luka Modrić (40) nije morao ulaziti u igru u uvjerljivoj pobjedi Milana, koji je u utorak navečer izborio osminu finala talijanskog kupa uvjerljivom pobjedom protiv Leccea (3-0). Kapetan ''vatrenih'' bio je na raspolaganju treneru Massilliammu Allegriju, ali ga Talijan nije iskoristio, znajući koliko mu je Luka važan za prvenstvo

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Iako nije nastupio u utakmici, Modrić je svejedno ostavio traga. Naime, nakon susreta potpisao je svoj dres i poklonio ga protivničkom igraču. Riječ je o mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine, Niki Kovaču (20).

Ovaj 20-godišnji veznjak rodio se u Njemačkoj, u kojoj je i odrastao. Međutim, odlučio je igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, gdje je kapetan u juniorskom uzrastu.

Iako nije ušao u igru protiv Milana, mladić se vratio kući s vječnom uspomenom zahvaljujući najboljem hrvatskom nogometašu u povijesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad
NESTAŠNA KASKADERKA

FOTO Polugola prekinula finale Lige prvaka, a onda napravila zaokret u životu. Evo gdje je sad

Kinsey Wolanski, nekad poznata po upadu na finale Lige prvaka, danas je pilotkinja, poduzetnica i sportska novinarka. Odvažnim potezima izgradila carstvo koje ju je proslavilo
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025