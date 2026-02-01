U igru je kod Torina ušao i Sandro Kulenović u 77. minuti umjesto Zapate. Bio je to debi bivšeg napadača Dinama koji je u Torino stigao na posudbu s obaveznim otkupom ugovora na kraju sezone, ako Torino ostane u ligi
VIDEO Vlašić asistirao u pobjedi Torina! Kulenović je debitirao
Torino je pobijedio Lecce 1-0 u 23. kolu Serie A, a jedini gol za domaće zabio je Adams u 29. minuti. Asistirao mu je Nikola Vlašić.
Vlašić se driblingom riješio čuvara, a onda sjajnim ubačajem na drugu stativu pronašao suigrača koji nije imao težak zadatak.
U igru je kod Torina ušao i Sandro Kulenović u 77. minuti umjesto Zapate. Bio je to debi bivšeg napadača Dinama koji je u Torino stigao na posudbu s obaveznim otkupom ugovora na kraju sezone, ako Torino ostane u ligi.
Ovom pobjedom Torino je skočio na 13. mjesto Serie A sa 26 bodova, dok je Lecce 17. s 18 bodova.
