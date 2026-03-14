Hrvatski stoper Luka Vušković još je jednom odradio kompletnu utakmicu za Hamburg koji je ostao na desetom mjestu ljestvice, dok je Koln tri stepenice iza subotnjeg suparnika
VIDEO Vuškovićev HSV remizirao s Kolnom, mladi Hrvat nastupio
U posljednjem subotnjem dvoboju 26. kola Bundeslige nije bilo pobjednika, na sjeveru su Njemačke nogometaši Hamburga i Kolna odigrali 1-1. Oba su pogotka postignuta u završnom dijelu prvog poluvremena. Domaći sastav je poveo golom Vieire u 39. minuti, ali je El Mala u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio na 1-1. Video s utakmice pogledajte OVDJE.
Hrvatski stoper Luka Vušković još je jednom odradio kompletnu utakmicu za Hamburg koji je ostao na desetom mjestu ljestvice, dok je Koln tri stepenice iza subotnjeg suparnika.
U čudnom derbi susretu 26. kola nije bilo pobjednika, u Leverkusenu su nogometaši Bayera i Bayerna odigrali 1-1. Bio je to dvoboj protkan greškama s obje strane, ali i čudnih reakcija pojedinih igrača nakon kojeg je svaka momčad osvojila po bod.
Bayer je vrlo brzo poveo, već u šestoj minuti je Schick asistirao, a Garcia pogodio za veliko domaće slavlje. Gosti iz Münchena su izjednačili u 26. minuti, ali je pogodak Taha poništen zbog igranja rukom. Da ovo neće biti posebno ugodno subotnje poslijepodne za Bayern pokazala je i 41. minuti kada je zbog grubog prekršaja pocrvenio Jackson.
Unatoč igraču manje Bayern je izjednačio u 69. minuti, a nakon velike pogreške domaćeg igrača Andricha. Strijelac za 1-1 bio je Kolumbijac Luis Diaz koji je u 85. minuti pokušao iznuditi jedanaesterac, ali je zbog simuliranja dobio drugi žuti, isključujući karton.
U nadoknadi je domaćin postigao dva pogotka, ali je jedan poništen zbog minimalnog zaleđa, a drugi zbog prekršaja u napadu. Hrvatski nogometaš Josip Stanišić opet je bio vrlo dobar te je odigrao cijeli susret za Bayern.
Borussia (D) je rutinski na domaćem terenu svladala Augsburg 2-0 i smanjila time zaostatak za Bayernom. Međutim, momčad koju vodi Niko Kovač i dalje ima velikih devet bodova iza Bavaraca. Klub iz Dortmunda je u vodstvo došao u 13. minuti golom Adeyemija, dok je pobjeda potvrđena kada je suparničku mrežu naciljao Reggiani u 59. minuti.
Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić za Augsburg je igrao do 80. minute.
Na domaćem terenu u Sinsheimu igrači Hoffenheima su remizirali 1-1 s Wolfsburgom. Hoffenheim je bio znatno bolji, ali su gosti poveli u 65. minuti kada je nakon kornera pogodio Koulierakis. Hoffenheim je poraz izbjegao nakon vrlo lijepog pogotka kojeg je postigao Proemel u 83. minuti.
Andrej Kramarić je odigrao cijelu utakmicu za Hoffenheim koji je i dalje treći na ljestvici. Lovro Majer je kroz cijeli ogled ostao na gostujućoj klupi za pričuve.
Eintracht je u Frankfurtu s minimalnih 1-0 svladao Heidenheim, posljednju momčad s ljestvice. Jedini je gol dao Kalimuendo, u 53. minuti iz voleja u padu, a dvadeset minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje. Premda su gosti pokušavali doći do boda bliže je Eintracht bio drugom pogotku te je zasluženo slavio.
Preostale tri utakmice na programu su u nedjelju. Parovi su Werder - Mainz, Freiburg - Union Berlin i Stuttgart - Leipzig.
