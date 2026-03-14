VIDEO Vuškovićev HSV remizirao s Kolnom, mladi Hrvat nastupio

U posljednjem subotnjem dvoboju 26. kola Bundeslige nije bilo pobjednika, na sjeveru su Njemačke nogometaši Hamburga i Kolna odigrali 1-1. Oba su pogotka postignuta u završnom dijelu prvog poluvremena. Domaći sastav je poveo golom Vieire u 39. minuti, ali je El Mala u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio na 1-1. Video s utakmice pogledajte OVDJE.

Hrvatski stoper Luka Vušković još je jednom odradio kompletnu utakmicu za Hamburg koji je ostao na desetom mjestu ljestvice, dok je Koln tri stepenice iza subotnjeg suparnika.

U čudnom derbi susretu 26. kola nije bilo pobjednika, u Leverkusenu su nogometaši Bayera i Bayerna odigrali 1-1. Bio je to dvoboj protkan greškama s obje strane, ali i čudnih reakcija pojedinih igrača nakon kojeg je svaka momčad osvojila po bod.

Bayer je vrlo brzo poveo, već u šestoj minuti je Schick asistirao, a Garcia pogodio za veliko domaće slavlje. Gosti iz Münchena su izjednačili u 26. minuti, ali je pogodak Taha poništen zbog igranja rukom. Da ovo neće biti posebno ugodno subotnje poslijepodne za Bayern pokazala je i 41. minuti kada je zbog grubog prekršaja pocrvenio Jackson.

Unatoč igraču manje Bayern je izjednačio u 69. minuti, a nakon velike pogreške domaćeg igrača Andricha. Strijelac za 1-1 bio je Kolumbijac Luis Diaz koji je u 85. minuti pokušao iznuditi jedanaesterac, ali je zbog simuliranja dobio drugi žuti, isključujući karton.

U nadoknadi je domaćin postigao dva pogotka, ali je jedan poništen zbog minimalnog zaleđa, a drugi zbog prekršaja u napadu. Hrvatski nogometaš Josip Stanišić opet je bio vrlo dobar te je odigrao cijeli susret za Bayern.

Borussia (D) je rutinski na domaćem terenu svladala Augsburg 2-0 i smanjila time zaostatak za Bayernom. Međutim, momčad koju vodi Niko Kovač i dalje ima velikih devet bodova iza Bavaraca. Klub iz Dortmunda je u vodstvo došao u 13. minuti golom Adeyemija, dok je pobjeda potvrđena kada je suparničku mrežu naciljao Reggiani u 59. minuti.

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić za Augsburg je igrao do 80. minute.

Na domaćem terenu u Sinsheimu igrači Hoffenheima su remizirali 1-1 s Wolfsburgom. Hoffenheim je bio znatno bolji, ali su gosti poveli u 65. minuti kada je nakon kornera pogodio Koulierakis. Hoffenheim je poraz izbjegao nakon vrlo lijepog pogotka kojeg je postigao Proemel u 83. minuti.

Andrej Kramarić je odigrao cijelu utakmicu za Hoffenheim koji je i dalje treći na ljestvici. Lovro Majer je kroz cijeli ogled ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Eintracht je u Frankfurtu s minimalnih 1-0 svladao Heidenheim, posljednju momčad s ljestvice. Jedini je gol dao Kalimuendo, u 53. minuti iz voleja u padu, a dvadeset minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje. Premda su gosti pokušavali doći do boda bliže je Eintracht bio drugom pogotku te je zasluženo slavio.

Preostale tri utakmice na programu su u nedjelju. Parovi su Werder - Mainz, Freiburg - Union Berlin i Stuttgart - Leipzig.

Standings provided by Sofascore