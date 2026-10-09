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WERDER SE NIJE PREDAO

VIDEO Werder potpuno šokirao Kovača i Borussiju! Pogledajte veliku dramu na kraju utakmice

Piše HINA,
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VIDEO Werder potpuno šokirao Kovača i Borussiju! Pogledajte veliku dramu na kraju utakmice
Foto: Heiko Becker
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Drama u Dortmundu! Kovačeva Borussia vodila 2-0, pa u završnici šokantno prosula pobjedu protiv Werdera i ostala bez cijelog plijena

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U prvom dvoboju petog kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač, na domaćem su terenu remizirali 2-2 s Werderom iz Bremena.

Time je stao pobjednički niz Borussije koja je i dalje vodeća na ljestvici. Ima 13 bodova, odnosno, tri više od Bayerna i Freiburga. Werder je stigao na četvrto mjesto te ima osam bodova.

Bundesliga - Borussia Dortmund v Werder Bremen
Foto: Leon Kuegeler

Golove pogledajte OVDJE.

Dugo je Borussia lomila suparnika iz Bremena te je sve do 80. minute bilo 0-0, a tada je nakon akcije Guirassyja za 1-0 pogodio Svensson. Dotad je glavni problem domaćinu bio odlični gostujući vratar, Estonac Hein, koji je sjajnim obranama čuvao svojoj momčadi jedan bod.

Činilo se da se potvrda pobjede dogodila u 85. minuti kada je kapetan Schlotterbeck glavom pogodio za 2-0. No, nevjerojatna je bila završnica utakmice i Werder je zabio dva gola čime je osvojio bod. Prvo je Reis postigao lijepi pogodak s 18 metara za 1-2, dok je nekadašnji igrač Borussije, Fuellkrug u 92. bio strijelac za konačnih 2-2. Sve ostale utakmice ovog kola se igraju u subotu i nedjelju.

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