ŠTIMAC U TEŠKOJ SITUACIJI

VIDEO Zrinjski gubi od Rapida. Tim rezultatom ispada iz Europe

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Zrinjski gubi od Rapida. Tim rezultatom ispada iz Europe
25
Foto: Denis Kapetanovic

Zrinjski u problemima! Nakon prvog poluvremena gube 1-0 od Rapida, a Ćuže je izašao zbog ozljede. Hoće li "plemići" uspjeti preokrenuti i osigurati povijesni prolazak za bh. nogomet

U odlučujućem susretu šestog kola Konferencijske lige, Hrvatski športski klub Zrinjski na svom stadionu u Mostaru nakon prvih 45 minuta igre gubi protiv Rapida iz Beča, najlošije momčadi natjecanja u prvih pet kola sa svih pet poraza. Austrijski predstavnik vodi 1-0, a gol je zabio kapetan gostiju Louis Schaub u 11. minuti susreta.

"Plemići" su od samog početka pokazali ambiciju i već u drugoj minuti mogli povesti. Ivančić je ubacio s lijeve strane, a Bilbija šutirao iz blizine, no golman Hedl je sjajno reagirao i spriječio rano slavlje domaćih. Kazna je stigla ubrzo, u 11. minuti. Ubačaj s desne strane pronašao je Schauba, koji je preciznim udarcem glavom pogodio mrežu Karačića.

Gol Rapida pogledajte OVDJE.

Mostar: Šesto kolo UEFA Konferencijske lige, HŠK Zrinjski - SK Rapid
Foto: Denis Kapetanovic

Dodatni problem za momčad Igora Štimca dogodio se u 12. minuti kada je Ćuže zbog ozljede ramena morao napustiti teren, pa je Štimac bio prisiljen na ranu izmjenu. Uprkos tom udarcu, domaći su nastavili pritiskati. Ivančić i Pranjić pokušavali su udarcima, Mikić je prijetio nekoliko puta, ali Hedl je ostao nesavladiv. Najbolja prilika u završnici poluvremena propala je nakon nesporazuma Dujmovića i Bilbije, pa je rezultat ostao nepromijenjen.

Rapid je nakon gola uglavnom branio stečenu prednost i čekao priliku iz kontranapada, dok je Zrinjski imao terensku inicijativu, ali bez konkretne realizacije. Domaćin ne smije izgubiti ako hoće završiti među najbolje 24 momčadi, a pobjeda mu u svakom slučaju jamči prolazak.

