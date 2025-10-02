VIDEO Zrinjski trpa europskog protivnika Rijeke na povratku u Konferencijsku ligu. Evo golova

Nakon jedne sezone pauze nogometaši Hrvatskog športskog kluba Zrinjski ponovno igraju Konferencijsku ligu i na otvaranju u Mostaru imaju lijepu priliku uhvatiti bodovni zamah u pokušaju da se domognu nokaut-faze natjecanja. Već do kraja prvog poluvremena prvak Gibraltara Lincoln Red Imps triput je vadio loptu iz mreže.

Najbolji strijelac u povijesti Premijer lige BiH Nemanja Bilbija otvorio je goste u 12. minuti udarcem iz blizine nakon centaršuta Marka Vranjkovića, bivšeg igrača Sesveta, Lokomotive i zaprešićkog Intera. Deset minuta poslije bivši dinamovac Neven Đurasek ubacio je iz kuta s lijeve strane, a glavom poentirao Duje Dujmović, momak koji je prošao omladinsku školu Solina pa bio u Rijeci i Šibeniku.

Strijelcima se pridodao stoper Slobodan Jakovljević koji je odbijenu loptu nakon udarca iz daljine pospremio pod prečku u 40. minuti.

Momčad Igora Štimca u nastavku natjecanja gostuje kod Mainza u Njemačkoj, kijevskog Dinama u Poljskoj pa dočekuje švedski Häcken, a u prosincu će gostovati kod Rakowa u Poljskoj pa dočekati bečki Rapid. Lincoln Red Imps će u trećem kolu 6. studenoga u Gibraltaru dočekati hrvatskog prvaka Rijeku.