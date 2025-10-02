Obavijesti

Sport

Komentari 0
RASPUCANI "PLEMIĆI"

VIDEO Zrinjski trpa europskog protivnika Rijeke na povratku u Konferencijsku ligu. Evo golova

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Zrinjski trpa europskog protivnika Rijeke na povratku u Konferencijsku ligu. Evo golova
Mostar: Utakmica skupine E UEFA Europa Konferencijske lige, 3. kolo, HŠK Zrinjski Mostar - Legia Warszawa | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

ZRINJSKI - LINCOLN RED IMPS 3-0 Nemanja Bilbija, Duje Dujmović i Slobodan Jakovljević srušili goste već u prvom poluvremenu. Hoće li Zrinjski do nokaut-faze

Nakon jedne sezone pauze nogometaši Hrvatskog športskog kluba Zrinjski ponovno igraju Konferencijsku ligu i na otvaranju u Mostaru imaju lijepu priliku uhvatiti bodovni zamah u pokušaju da se domognu nokaut-faze natjecanja. Već do kraja prvog poluvremena prvak Gibraltara Lincoln Red Imps triput je vadio loptu iz mreže.

Najbolji strijelac u povijesti Premijer lige BiH Nemanja Bilbija otvorio je goste u 12. minuti udarcem iz blizine nakon centaršuta Marka Vranjkovića, bivšeg igrača Sesveta, Lokomotive i zaprešićkog Intera. Deset minuta poslije bivši dinamovac Neven Đurasek ubacio je iz kuta s lijeve strane, a glavom poentirao Duje Dujmović, momak koji je prošao omladinsku školu Solina pa bio u Rijeci i Šibeniku.

Strijelcima se pridodao stoper Slobodan Jakovljević koji je odbijenu loptu nakon udarca iz daljine pospremio pod prečku u 40. minuti.

Golove Zrinjskog pogledajte OVDJE.

Momčad Igora Štimca u nastavku natjecanja gostuje kod Mainza u Njemačkoj, kijevskog Dinama u Poljskoj pa dočekuje švedski Häcken, a u prosincu će gostovati kod Rakowa u Poljskoj pa dočekati bečki Rapid. Lincoln Red Imps će u trećem kolu 6. studenoga u Gibraltaru dočekati hrvatskog prvaka Rijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Englesku zvijezdu iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Justinu Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'
24SATA IZ BAČKE TOPOLE

24sata u Srbiji: Dinamovce čeka hladnoća i tek 20 navijača... 'Dečki, čime se bave ovi Hrvati?'

Za pola litre točenog Jelena treba izdvojiti samo dva eura, a tijekom jučerašnjeg dana u gradiću od 15-ak tisuća stanovnika vidjeli smo čak 15-ak policijskih automoblia...
FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica
POKRENULA BIZNIS

FOTO Dinamova ikona ljubi je od srednje škole. Samozatajna supruga postala je poduzetnica

Suzana Oršić, supruga nogometne zvijezde, pretvorila je strast prema dizajnu u uspješan biznis! Od srednjoškolske ljubavi do poduzetnice, njezina priča inspirira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025