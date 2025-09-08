VIDEO Zvijezda od 30 milijuna eura šokirala Gattusa. Evo kako si je Italija zabila protiv Izraela

Donedavni trener Hajduka Gennaro Gattuso preuzeo je u lipnju talijansku nogometnu reprezentaciju s jasnim ciljem da se pošto-poto domogne Svjetskog prvenstva 2026. jer bi takva nogometna velesila teško podnijela treći uzastopni izostanak s najveće nogometne smotre. Nakon "petarde" Estoncima u Bergamu "azzurri" se, međutim, muče u Debrecenu protiv Izraela, koji im je opasan konkurent i za drugo mjesto i kakve-takve šanse za plasman kroz doigravanje.

Foto: Bernadett Szabo

Manuel Locatelli, član Juventusa koji vrijedi 30 milijuna eura, zabio je u 16. minuti teško objašnjiv autogol. Bez protivnika na leđima i ikakvog pritiska, dok je uklizavao pokušavši izbaciti loptu, zakucao ju je u praznu mrežu za veselje formalnih domaćina, koji ne smiju igrati na svom teritoriju zbog rata u Pojasu Gaze.

Autogol Locatellija pogledajte OVDJE.

Talijani, kojima je pobjeda "pod mus", vratili su se u utakmicu golom Moisea Keana u 40. minuti. Norvežani su neprikosnoveni favoriti skupine jer nakon četiri utakmice imaju 12 bodova i gol-razliku 13-2.