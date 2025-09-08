Gattuso želi povesti Italiju ka SP-u 2026., no bori se s neočekivanim problemom na gostovanju u Debrecenu protiv Izraela. Autogol Locatellija šokirao je "azzurre", izjednačili su prije odmora
VIDEO Zvijezda od 30 milijuna eura šokirala Gattusa. Evo kako si je Italija zabila protiv Izraela
Donedavni trener Hajduka Gennaro Gattuso preuzeo je u lipnju talijansku nogometnu reprezentaciju s jasnim ciljem da se pošto-poto domogne Svjetskog prvenstva 2026. jer bi takva nogometna velesila teško podnijela treći uzastopni izostanak s najveće nogometne smotre. Nakon "petarde" Estoncima u Bergamu "azzurri" se, međutim, muče u Debrecenu protiv Izraela, koji im je opasan konkurent i za drugo mjesto i kakve-takve šanse za plasman kroz doigravanje.
Manuel Locatelli, član Juventusa koji vrijedi 30 milijuna eura, zabio je u 16. minuti teško objašnjiv autogol. Bez protivnika na leđima i ikakvog pritiska, dok je uklizavao pokušavši izbaciti loptu, zakucao ju je u praznu mrežu za veselje formalnih domaćina, koji ne smiju igrati na svom teritoriju zbog rata u Pojasu Gaze.
Autogol Locatellija pogledajte OVDJE.
Talijani, kojima je pobjeda "pod mus", vratili su se u utakmicu golom Moisea Keana u 40. minuti. Norvežani su neprikosnoveni favoriti skupine jer nakon četiri utakmice imaju 12 bodova i gol-razliku 13-2.
