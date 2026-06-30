Vidića htjeli zastrašiti, podršku mu dao Lovren, a sada se i on javio: 'Ulica je u nogometu'

Bivši kapetan Orlova, legenda Manchester Uniteda i jedan od najboljih igrača u povijesti Srbije Nemanja Vidić, našao se u središtu velikog skandala. OCCRP objavio je poruke iz aplikacije Sky iz 2020. godine u kojima bivši predsjednik Nogometnog saveza Srbije (FSS) i istaknuti član SNS-a Slaviša Kokeza angažira kriminalce kako bi prijetili legendi srpskog nogometa.

Reakciju Vidića nije dugo trebalo čekati.

- Kad na čelo FSS-a postavite uličara i uličara da vodi Crvenu Zvezdu, doveli ste ulicu u nogomet. Tu više nema konstruktivnog razgovora, svaka se kritika smatra osobnim napadom i ugrožavanjem plijena koji su uzurpirali. Ti ljudi koji vode ili su vodili nogometne institucije posljedica su, a nipošto uzrok problema. Najveću odgovornost snosi onaj tko ih je postavio i dao im institucije iz kojih crpe moć te rješavaju svoje osobne ili zajedničke probleme koristeći uličare s kojima surađuju - objavio je Vidić.

Dodao je da je Srbija policijska država.

- Čitajući poruke, za mene je razočaravajuće i zabrinjavajuće saznanje da je moja sigurnost bila ugrožena. Nitko me iz državnih institucija o tome nije obavijestio - ni iz policije, ni iz tužiteljstva, ni iz sudstva. Vratio sam se s obitelji u Srbiju nakon 18 godina i već poslije 30 dana znao sam tko je tko i što radi. Ovo je policijska država i ništa se ne može dogoditi ako institucije ne okrenu glavu. Volio bih da mi netko iz državnih institucija odgovori je li moja sigurnost i dalje ugrožena - zaključio je Vidić. Podršku mu je pružio Dejan Lovren.

- Neovisan si o nikomu i imaš svoje ja - napisao je u komentarima.

Što se događa?

Razlog su bile Vidićeve kritike na račun vodstva saveza nakon što se Srbija u studenom 2020. nije uspjela kvalificirati na Europsko prvenstvo. Kao još jedan potencijalan razlog navodi se tadašnja zabrinutost Kokeza da bi ga Vidić mogao naslijediti na čelu srpskog nogometa.