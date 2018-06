'Vidio sam Lovrena kako plače, nisam znao što bih mu rekao'

Nakon što je u subotu došao do svojeg trećeg naslova u Lige prvaka, Mateo Kovačić se jučer zajedno s kapetanom Lukom Modrićem i Dejanom Lovrenom pridružio pripremama hrvatske reprezentacije u Rovinju. Upravo Kovačić je danas stao pred novinare, gdje je govorio o osvajanju prestižnog natjecanja, odlasku Zidanea i jednoj sceni koja je obilježila finale.

- Osjećaj je fenomenalan. Naravno da bih volio da sam igrao u finalu, ali Realova je momčad sjajna. Imamo širok kadar i mislim da smo ove godine svi dosta igrali, a i ja sam nastupio u dosta ključnih utakmica. To je jedna od snaga Real Madrida. Rado bih bio stalno na terenu, no došao sam mlad i moram se znati nositi sa svime. Vjerujem da ću se izboriti za minutažu, bilo u Real Madridu, bilo negdje drugdje, sada mi je vrijeme. Smatram se sretnim što sam u takvoj momčadi, čim sam došao vidio sam o koliko se velikom klubu radi. Postigli smo uspjeh koji će teško biti ponoviti, a iznenadio nas je Zidaneov odlazak, nismo ga očekivali, no otišao je kao gospodin - i kao igrač i kao trener. Želim mu svu sreću - rekao je Kovačić

Jedna scena nakon utakmice pokazala je kako se treba odnositi prema svojem kolegi. Naime, kada je utakmica završila, Realovci su počeli slaviti treću uzastopnu titulu, no ne i Kovačić. Mateo je napravio sjajnu gestu nakon što je vidio uplakanog Dejana Lovrena na terenu. Prišao mu je i počeo ga tješiti.

- Bio sam sretan zbog pobjede, ali Lovren mi je veliki prijatelj i vidio sam ga da plače. Bilo mi je žao, makar u nogometu netko mora pobijediti, a netko izgubiti. Siguran sam da će on opet doći do finala i imati novu priliku. Bio je u šoku, nisam znao što mu reći, no sada je tu maksimalno koncentriran i spreman za izazove s Hrvatskom. Rekao sam mu da mu želim svu sreću te da jednom i on osvoji Ligu prvaka.

- Očekivanja uoči SP-a velika su kao i svaki puta, i među navijačima i među nama, no u Rusiji će biti fantastičnih momčadi. Bit će teško, ali imamo dobru momčad. Pripremit ćemo se prvo za prijateljske utakmice pa pokušati da SP bude kruna generacije. Pričao sam s izbornikom, spreman sam i to je najvažnije - Kazao je Kovačić o skorašnjem SP-u i progovorio o prijateljskoj utakmici s Brazilcima koja je na rasporedu u nedjelju.

- Iskreno, razmišljamo samo o prvom sljedećem treningu, ali Brazil je jedan od favorita cijelog natjecanja. Mi jedva čekamo igrati protiv najboljih, ali utakmica s Nigerijom bit će nam možda i ključna. Razgovarao sam o srazu u Liverpoolu i s Marcelom i Casemirom, kažu da će oni igrati čvrsto, pa tako moramo i mi - Zaključio je Kova.

Hrvatsku, osim utakmice s Brazilom, očekuje još i prijateljska protiv Senegala koja će se odigrati 8. lipnja u Osijeku, što će ujedno biti i zadnja provjera Dalićevim izabranicima uoči puta u Rusiju. Vatreni prvenstvo otvaraju 16. lipnja protiv Nigerije u Kalinjingradu. Derbi skupine igrati ćemo protiv Argentine 21. lipnja dok će nam se u zadnjem kolu, koje je na rasporedu 26. lipnja, suprotstaviti Islanđani.

