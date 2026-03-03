Obavijesti

VIDEO: POGLEDAJTE SITUACIJU

Vinícius izazvao novi incident, a protivnik mu sasuo u lice: 'Zbog ovog te svi mrze, uči od drugih'

Piše Domagoj Vugrinović,
Vinícius izazvao novi incident, a protivnik mu sasuo u lice: 'Zbog ovog te svi mrze, uči od drugih'
Sudac Ruiz na utakmici Reala i Getafea pokazao je deset žutih i dva crvena kartona. U sudačkoj nadoknadi isključio je Mastantuona zbog prigovora i uvreda upućenih sucu, a potom i Adriána Lisa

Getafe je priredio veliko iznenađenje u 26. kolu La Lige i na Santiago Bernabéu svladao Real 1-0. Pogodak odluke postigao je Martín Satriano u 39. minuti, kada je snažnim udarcem iz prve s ruba kaznenog prostora pogodio gornji kut i matirao Thibauta Courtoisa. Real je ovim porazom ostao na 60 bodova, četiri manje od vodeće Barcelone, dok je Getafe skočio na 11. mjesto s 32 boda i dodatno se udaljio od zone ispadanja.

Real je tako produbio krizu s drugim uzastopnim prvenstvenim porazom, nakon što je u prošlom kolu izgubio od Osasune 2-1. Barcelona je iskoristila kikseve Madriđana i pobjedama nad Levanteom (3-0) i Villarrealom (4-1) preuzela vrh ljestvice. Getafe je ovom pobjedom prekinuo 18-godišnji niz bez slavlja na Bernabéuu; posljednji put ondje je pobijedio 24. veljače 2008., također 1-0.

Dvoboj je protekao u iznimno nervoznoj atmosferi. Sudac Alejandro Muñiz Ruiz pokazao je deset žutih i dva crvena kartona. U sudačkoj nadoknadi isključio je Realova mladog veznjaka Franca Mastantuona zbog prigovora i uvreda upućenih sucu, a potom i Getafeova Adriána Lisa zbog napucavanja lopte nakon dosuđenog prekršaja.

U središtu pozornosti ponovno se našao Vinícius Júnior. U 94. minuti Carreras je oštro startao na igrača Getafea, a Vinícius je potom dotrčao i pokušao ga silom podići s travnjaka, zbog čega je zaradio žuti karton.

Napetosti su se nastavile i nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Allan Nyom provocirao je Brazilca, s kojim već ima povijest sukoba iz ranijeg ovosezonskog susreta na Coliseumu. Tada je Nyom ušao u igru kako bi spriječio da suigrač dobije drugi žuti karton, ali je već nakon 38 sekundi isključen zbog incidenta s Viníciusom dok je igra bila u prekidu.

Nakon te utakmice trener Getafea José Bordalás otkrio je što mu je Vinícius dobacio: "To ti je bila jako dobra zamjena." Bordalás je tada odgovorio kako se Brazilac treba usredotočiti na igru, a branič Juan Iglesias poručio mu je:

- Zato te svi mrze, uči od suigrača!

Nakon utakmice Kiko Femenía istaknuo je:

- Dolazak ovamo uvijek je vrlo težak. Moramo čestitati momčadi, odradili smo sjajan posao u obrani i zabili kada smo imali priliku. Mogli smo postići još koji pogodak iz protunapada.

Real je tako propustio smanjiti zaostatak za Barcelonom na samo bod i dodatno zakomplicirao borbu za naslov, dok je Getafe ostvario jednu od najvećih gostujućih pobjeda u svojoj povijesti.

