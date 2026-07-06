Trenutak koji je izbacio Brazil. Ancelotti je poslao igrača koji je penal pucao tri puta u životu!

Brazil je doživio novi debakl na Svjetskom prvenstvu i ispao od Norveške u osmini finala (2-1). jedan od presudnih trenutaka bio je penal za Brazilce u 14. minuti kojeg je promašio Bruno Guimarães. Mnogi navijači zapitali su se zašto Vinicius nije pucao penal u tako važnoj utakmici, a on se o svemu oglasio nakon susreta. Posebno je kobna statistika Brazilaca s penalima.

Foto: JAMES LANG

- Izbornik bira tko će izvesti penal. On je odabrao Brunu. Nikad nisam bio umišljen igrač niti sam ikada težio tome da budem najbolji strijelac. Mislio je da Bruno bolje izvodi penal od mene i zato ga je odabrao. Nikad nisam bježao od odgovornosti. Mnogi će reći da nisam htio izvesti penal, ali nikad nisam bježao od odgovornosti. Izvodim penale za Real Madrid kada me trener odabere. Moramo se bolje pripremiti za sljedeće Svjetsko prvenstvo i nadolazeće utakmice - rekao je utučeni Vinicius pa dodao:

- Nije bilo rasprave na terenu. Izbornik je odabrao, a mi svaki dan treniramo za takve situacije. Bilo je ispravno da on izvede penal. Nažalost, promašio je. Takav je nogomet. Moramo držati glave visoko. Šaljem veliku podršku Bruni za Svjetsko prvenstvo koje je imao. Šteta što će ga pamtiti po tom penalu.

O toj situaciji govorio je i izbornik Brazila, Carlo Ancelotti.

- Tijekom godine dana prikupljali smo statistiku s našim igračima i protivnicima. Najbolji izvođač penala je Neymar, zatim Igor Thiago, pa Raphinha, pa Bruno Guimarães i na kraju Gabriel Martinelli. Odabrali smo Bruna jer smo mislili da je najbolji izvođač penala na terenu.

Odluka da upravo Bruno Guimarães preuzme izvođenje penala iznenadila je mnoge. Brazilski veznjak prije tog trenutka u cijeloj je seniorskoj karijeri pucao samo tri jedanaesterca, dva ove sezone i jedan prije pet godina. Nije među igračima koji redovito izvode penale niti je naviknut nositi takvu odgovornost, javila je Ofenziva.

Istovremeno je na terenu bio i Vinícius, koji iza sebe ima znatno više iskustva s bijele točke. Za Real Madrid i reprezentaciju zabio je 13 penala, uz šest promašaja. Iako njegov učinak nije savršen, teško je ne zaključiti da je bio logičniji izbor od Guimarãesa.

Foto: Dylan Martinez

Razlog takvoj odluci možda leži u činjenici da Brazil već godinama nema stalnog izvođača penala. Nakon Neymara ta se odgovornost često mijenja. Tijekom 2023. penale su pucali Neymar i Vinícius, 2024. redom Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Douglas Luiz, Andreas Pereira i Éder Militão, godinu poslije Raphinha, Paquetá i Estêvão, dok je u 2026., prije dvoboja s Norveškom, oba jedanaesterca za Brazil izveo Igor Thiago.

Ni rezultati Brazila s bijele točke na svjetskim prvenstvima ne ulijevaju previše sigurnosti. U posljednjih deset penala, uključujući raspucavanja, uspješni su bili Marcelo, Neymar dvaput, Casemiro i Pedro. S druge strane, promašivali su Willian i Marquinhos, dok su udarce Hulka, Rodryga i sada Guimarãesa obranili protivnički vratari.