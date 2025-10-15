Vinicius ponovno u problemima: Nakon javne nevjere, sada mu prijeti kazna i brazilski zatvor?

Obavijesti

Susjed je pozvao policiju, koja je po dolasku naredila stišavanje glazbe na tulumu. Iako su se Vinícius i gosti prvotno prihvatili zahtjev, buka se navodno vratila na 'ekstremno visoku razinu' čim su policajci otišli

Zvijezda Real Madrida i brazilske nogometne reprezentacije, Vinícius Júnior, proživljava turbulentno razdoblje van terena. Dok na travnjaku niže uspjehe, njegov privatni život ispunjen je nizom incidenata. Od optužbi za narušavanje javnog reda i mira u rodnom Brazilu, preko požara u luksuznoj vili u Madridu, do javnog ljubavnog skandala koji je odjeknuo na društvenim mrežama. 

Rođendanska proslava pretvorena u sudski proces

Najnoviji u nizu problema stigao je iz Brazila, gdje se Vinícius suočava s formalnom optužbom za "uznemiravanje rada ili mira drugih". Prema izvještajima koje je potvrdio i Mundo Deportivo, slučaj je pokrenut pred 9. Posebnim kaznenim sudom u Riju de Janeiru nakon pritužbe susjeda zbog bučne rođendanske zabave.

LaLiga - Real Madrid v Villarreal
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Proslava 25. rođendana, održana između 19. i 21. srpnja, bila je raskošan događaj koji je okupio oko 500 uzvanika na luksuznom imanju. Među gostima su bili njegov suigrač iz Reala, Eduardo Camavinga, te brazilske zvijezde poput pjevačice Anitte. Događaj su uveličali nastup američkog repera Travisa Scotta, vatromet i zabavni park, što je, prema navodima tužitelja, stvorilo nepodnošljivu buku.

FOTO: NAPUCAO SE Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator
Bivši realovac šokirao fizičkom preobrazbom. Postao snagator

Prema tužbi, susjed je pozvao policiju, koja je po dolasku naredila stišavanje glazbe. Iako su se Vinícius i njegovi gosti prvotno povinovali zahtjevu, buka se navodno vratila na "ekstremno visoku razinu" čim su policajci otišli. Zbog ovog prekršaja, brazilski zakon predviđa kaznu od 15 dana do tri mjeseca zatvora ili novčanu kaznu. Preliminarno ročište zakazano je za 6. studenog, kada će se nogometaš morati očitovati o optužbama. Kao da sudski poziv nije dovoljan, Viníciusa su posljednjih mjeseci pratile i druge nedaće koje su privukle veliku pažnju javnosti.

Požar u madridskoj vili

Nekoliko mjeseci prije incidenta u Brazilu, njegova kuća u elitnom madridskom naselju La Moraleja bila je poprište drame. U podrumskoj sauni izbio je požar uzrokovan kvarom na električnim instalacijama. Vatra je brzo zahvatila saunu, a gusti dim ispunio je dva kata luksuzne nekretnine.

KATALONCI U BRIZI Udarac za Španjolsku i Barcu: Olmo napustio reprezentaciju, propustit će veliki El Clasico!?
Udarac za Španjolsku i Barcu: Olmo napustio reprezentaciju, propustit će veliki El Clasico!?

Srećom, nogometaš je u tom trenutku bio na drugom kraju svijeta, na reprezentativnim obavezama u Južnoj Koreji, pa u kući nije bilo nikoga. Brza intervencija dviju vatrogasnih ekipa spriječila je širenje požara i veću materijalnu štetu, a najvažnije je da nije bilo ozlijeđenih.

LaLiga - Real Madrid v Villarreal
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Javno priznanje nevjere i molba za oprost

Istovremeno s problemima s imovinom, Vinícius se našao i usred ljubavnog skandala. U javnost su procurile poruke koje je razmjenjivao s manekenkom Day Magalhaes, dok je bio u vezi s poznatom brazilskom influencericom i voditeljicom Virginijom Fonseca.

Suočen s dokazima, nogometaš se odlučio na nesvakidašnji potez - javnu ispriku putem Instagrama. U podužoj objavi priznao je "nepromišljeno" ponašanje i razočaranje koje je priuštio Virginiji.

ČUDO IZ ŠPANJOLSKE VIDEO Modrić dobio nasljednika u Realu?! Pogledajte kako igra
VIDEO Modrić dobio nasljednika u Realu?! Pogledajte kako igra

"Svi prolazimo kroz trenutke koji nas tjeraju na razmišljanje i rast. Virginia je nevjerojatna žena, majka vrijedna divljenja i netko prema kome osjećam ogromnu naklonost i poštovanje", napisao je.

Naglasio je kako želi "početi ispočetka, bez laži, bez svađa, bez maski, s puno ljubavi i poštovanja". Čini se da je javna molba za oprost urodila plodom, jer je Virginia nedugo zatim na svom profilu, koji prati više od 50 milijuna ljudi, objavila fotografiju u dresu Real Madrida s Viníciusovim imenom, sugerirajući pomirenje.

Unatoč turbulentnom privatnom životu, stalnim rasističkim uvredama na španjolskim stadionima i neizvjesnosti oko budućnosti ugovora koji istječe 2027., Vinícius Júnior na terenu pruža izvrsne partije. Ipak, ostaje vidjeti hoće li uspjeti riješiti probleme izvan travnjaka koji sve više bacaju sjenu na njegovu briljantnu karijeru.
 

