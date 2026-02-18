Vinicius se oglasio nakon što je optužio protivnika za rasizam: 'Rasisti su prije svega kukavice'

Pobjedu Real Madrida 1-0 protiv Benfice u prvoj utakmici doigravanja Lige prvaka zasjenila je drama i optužbe za rasizam, a u središtu pozornosti ponovno se našao Realov Vinicius Junior. Brazilac je zabio jedini gol na utakmici u 50. minuti susreta, ali njegova proslava gola izazvala je lavinu reakcija.

Svoj gol proslavio je karakterističnim plesom uz korner zastavicu, što je razbjesnilo domaće navijače. Francuski sudac François Letexier pokazao mu je žuti karton zbog, kako je procijenio, "pretjeranog slavlja". Dok su se igrači vraćali na svoje pozicije, igrač Benfice Prestianni je prišao Viníciusu i, prekrivajući usta dresom, nešto mu dobacio. Brazilac je otrčao do suca i prijavio da ga je Argentinac rasistički uvrijedio, nazvavši ga "majmunom".

Foto: Pedro Nunes

Nakon utakmice, Vinicius je poslao poruku preko Instagram storyja.

- Rasisti su prije svega kukavice. Moraju staviti dres preko usta kako bi pokazali koliko su slabi. Iza sebe imaju zaštitu onih koji bi u teoriji trebali kažnjavati. Samo loše proveden protokol koji ničemu nije poslužio. Ništa što se dogodilo nije nešto novo u mojem životu i u životima moje obitelji - napisao je i nastavio:

- Dobio sam žuti karton jer sam slavio pogodak. Još uvijek ne razumijem zašto. Ne volim se naći u ovakvim situacijama, pogotovo nakon velike pobjede i kada bi naslovi trebali biti o Real Madridu, ali ovo je nužno.

Foto: Instagram story