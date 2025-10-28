Valinčića čeka jako duga pauza! Dinamo ostao bez desnog beka

U Maksimiru će dugo pamtiti kobni ponedjeljak u kojem su poraženi od Vukovara (1-0), ali i ostali bez dvojice, možda i trojice igrača. Vinkovačka njiva donijela je nove žrtve, Moris Valinčić će zbog distorzije gležnja biti izvan stroja oko šest tjedana! I to je veliki problem, Dinamo danas u kadru praktički niti nema drugog desnog beka!

Valinčić se baš u ponedjeljak našao na pretpozivu reprezentativnog popisa Zlatka Dalića, a onda iste večeri nastradao u Vinkovcima. I njemu nije presudio start nekog suparničkog igrača, već katastrofalan vinkovački teren. Oranica na kojoj se ne bi niti trebao igrati prvoligaški nogomet. Ali, Dinamo nikako ne smije u tom terenu tražiti uzroke svog poraza.

Još nije do kraja poznata situacija s Lukom Stojkovićem kojem je također u Vinkovcima nastradao gležanj. Dinamovom veznjaku još je nateknut gležanj, liječnici "modrih" čekaju kako bi splasnula oteklina, a tek onda bi mogli dati ozbiljnije prognoze o njegovoj pauzi. Ipak, svi u Dinamu vjeruju kako će se Stojković na terene vratiti prije Valinčića.

I da, u Vinkovcima je nastradao i Miha Zajc. Ništa strašno, Slovenac je dobio udarac (također u gležanj), njegova ozljeda ipak nije klasičan plod lošeg terena kao u slučaju Valinčića i Stojkovića. Dinamo je sad u velikim problemima, Zagrepčani u svom kadru nemaju zamjenu za Valinčića.

U Vinkovcima je drugo poluvrijeme desnog beka "glumio" Mateo Lisica, iako je jasno kako krilni napadač u budućnosti neće konkurirati na toj poziciji. Nitko ne zna što se već tjednima događa s Ronaëlom Pierre-Gabrielom, je li moguće u sljedećem periodu aktivirati pomalo zaboravljenog Francuza? Njega Kovačević nije prijavio za glavnu fazu Europske lige, a do kraja godine tu su Celta, Lille i Betis. Ili će se netko sjetiti kako u juniorskoj momčadi imaju - Nou Mikića? Sve je moguće...