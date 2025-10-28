Obavijesti

Sport

Komentari 28
VINKOVAČKA NJIVA ODNIJELA ŽRTVE

Valinčića čeka jako duga pauza! Dinamo ostao bez desnog beka

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Valinčića čeka jako duga pauza! Dinamo ostao bez desnog beka
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Ozljede Valinčića i Stojkovića su plod katastrofalnog vinkovačkog terena, a u ponedjeljak je nastradao i gležanj Mihe Zajca. Hoće li u Maksimiru sad aktivirati Pierre-Gabriela ili juniorima uzeti Nou Mikića? Tko to zna...

U Maksimiru će dugo pamtiti kobni ponedjeljak u kojem su poraženi od Vukovara (1-0), ali i ostali bez dvojice, možda i trojice igrača. Vinkovačka njiva donijela je nove žrtve, Moris Valinčić će zbog distorzije gležnja biti izvan stroja oko šest tjedana! I to je veliki problem, Dinamo danas u kadru praktički niti nema drugog desnog beka!

Pokretanje videa...

Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 01:09
Gol Vukovara u susretu Vukovar - Dinamo 1-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Valinčić se baš u ponedjeljak našao na pretpozivu reprezentativnog popisa Zlatka Dalića, a onda iste večeri nastradao u Vinkovcima. I njemu nije presudio start nekog suparničkog igrača, već katastrofalan vinkovački teren. Oranica na kojoj se ne bi niti trebao igrati prvoligaški nogomet. Ali, Dinamo nikako ne smije u tom terenu tražiti uzroke svog poraza.

NISU ZADOVOLJNI Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!
Navijači Dinama izgubili živce: Taman je Tudor završio na burzi, Kovačeviću hvala i doviđenja!

Još nije do kraja poznata situacija s Lukom Stojkovićem kojem je također u Vinkovcima nastradao gležanj. Dinamovom veznjaku još je nateknut gležanj, liječnici "modrih" čekaju kako bi splasnula oteklina, a tek onda bi mogli dati ozbiljnije prognoze o njegovoj pauzi. Ipak, svi u Dinamu vjeruju kako će se Stojković na terene vratiti prije Valinčića.

KAKVE SU IM ŠANSE? Superračunalo ne dvoji: Dinamo će biti prvak. Ali i Hajduk ima svoju računicu za prekid suše
Superračunalo ne dvoji: Dinamo će biti prvak. Ali i Hajduk ima svoju računicu za prekid suše

I da, u Vinkovcima je nastradao i Miha Zajc. Ništa strašno, Slovenac je dobio udarac (također u gležanj), njegova ozljeda ipak nije klasičan plod lošeg terena kao u slučaju Valinčića i Stojkovića. Dinamo je sad u velikim problemima, Zagrepčani u svom kadru nemaju zamjenu za Valinčića.

VIDEO: NEVJEROJATNA PRIČA Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo
Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo

U Vinkovcima je drugo poluvrijeme desnog beka "glumio" Mateo Lisica, iako je jasno kako krilni napadač u budućnosti neće konkurirati na toj poziciji. Nitko ne zna što se već tjednima događa s Ronaëlom Pierre-Gabrielom, je li moguće u sljedećem periodu aktivirati pomalo zaboravljenog Francuza? Njega Kovačević nije prijavio za glavnu fazu Europske lige, a do kraja godine tu su Celta, Lille i Betis. Ili će se netko sjetiti kako u juniorskoj momčadi imaju - Nou Mikića? Sve je moguće... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci
TRENERICA I MAGISTRA

FOTO Podrška je Filipu iz prvih redova na svakoj skijaškoj utrci

Tamara Zubčić uvijek je podrška uz stazu, a bratu pomaže i kao pomoćna trenerica. Nekad je i sama skijala, ali se morala povući zbog zdravlja
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025