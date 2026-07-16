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NEVJEROJATNO

Viralna statistika razotkrila engleski kolaps: Imali su dva točna dodavanja u 18 minuta!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Viralna statistika razotkrila engleski kolaps: Imali su dva točna dodavanja u 18 minuta!
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Čovjek kojeg je FA zaposlio zbog briljantnog taktičkog njuha u nokaut-utakmicama mora priznati pogrešku. Engleska je povela i imala prednost, a Tuchel se odmah prebacio na čuvanje rezultata, istaknuo je Dorsett

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Engleski san o svjetskom naslovu ponovno je završio bolno. Argentina je u polufinalu Svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, izborila finale i produljila englesku agoniju koja traje od 1966. godine. Engleska je povela golom Anthonyja Gordona i činilo se da je na korak od finala, ali nakon toga potpuno je nestala s terena. Argentina je preuzela kontrolu, a kasni golovi Enza Fernandeza i Lautara Martineza srušili su "tri lava" i izazvali lavinu kritika na Otoku.

Posebno je odjeknula jedna statistika koja se proširila nakon utakmice. Prema objavi koja je postala viralna, Engleska je u razdoblju od 18 minuta i 37 sekundi drugog poluvremena, od trenutka nakon vodstva do argentinskog izjednačenja, imala samo dva uspješna dodavanja. Oba su bila između golmana Jordana Pickforda i braniča Johna Stonesa.

England completed only 2 successful passes in the 18 minutes and 37 seconds between 66:05 and 84:42 against Argentina.
by u/pinteererik in soccer

U istom razdoblju Argentina je imala 105 uspješnih dodavanja. Velik dio navijača odgovornost je prebacio na Thomasa Tuchela, smatrajući da je prerano zatvorio utakmicu i naredio momčadi da brani minimalno vodstvo. Kritizirali su ga zbog defenzivnih izmjena, povlačenja momčadi preduboko i vađenja Gordona, strijelca vodećeg gola.

NAKON PORAZA Tuchel: Nakon utakmice ima milijun izbornika boljih od mene
Tuchel: Nakon utakmice ima milijun izbornika boljih od mene

Kritike su odmah nakon utakmice stizale i od poznatih engleskih komentatora. Gary Neville bio je vrlo oštar za Sky Sports.

- Engleska nikada neće imati bolju priliku doći do finala. Bili su pet minuta plus nadoknadu udaljeni od finala - rekao je Neville pa dodao:

- Postali su preuski i povukli su se preduboko.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Dylan Martinez

Reporter Rob Dorsett također je izravno prozvao njemačkog izbornika.

- Čovjek kojeg je FA zaposlio zbog briljantnog taktičkog njuha u nokaut-utakmicama mora priznati pogrešku. Engleska je povela i imala prednost, a Tuchel se odmah prebacio na čuvanje rezultata. Povlačenje u duboku obranu na više od pola sata s nadoknadom prebacilo je sav zamah na stranu Argentine. Znakovi upozorenja bili su brojni i prije izjednačenja, a još više prije pobjedničkog gola.

Roy Keane bio je kratak i beskompromisan.

- Pobijedila je bolja momčad.

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