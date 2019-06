Vlašić: Izvrnuo sam isti zglob! Imao sam i edem, presjeklo me Mogao sam ja izaći bez nosila i to sam rekao doktoru, ali morao sam leći na njih, pa je to možda malo tužnije izgledalo. Ipak nije riječ o težoj ozljedi, priznao je Nikola Vlašić nakon remija protiv Engleske...