ZNA SE RED

Vlašić nakon gola: Zapata je htio pucati penal, ali ja sam izvođač. To piše i u svlačionici

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Vlašić nakon gola: Zapata je htio pucati penal, ali ja sam izvođač. To piše i u svlačionici
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Odigrali smo lošu utakmicu, izgubiti na ovakav način je šteta koja nam stvara veliko razočaranje, kazao je hrvatski reprezentativac nakon poraza od Coma 5-1

U dvoboju 12. kola Serie A, u kojem je Torino doživio težak poraz od Come 1-5, hrvatski su nogometaši ponovno privukli pozornost talijanskih medija. Jedini pogodak za domaćine postigao je kapetan Nikola Vlašić, koji je realizirao jedanaesterac u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i tako zabio svoj prvi ligaški gol ove sezone. Za goste se među strijelce upisao i bivši Dinamov veznjak Martin Baturina.

Unatoč uvjerljivom porazu Torina, talijanski su mediji istaknuli upravo Vlašića kao jednog od rijetkih igrača koji su zaslužili pozitivne ocjene. La Gazzetta dello Sport dodijelila mu je ocjenu 6, što ga je svrstalo među najbolje pojedince domaćina.

Nakon utakmice Vlašić je iskreno prokomentirao razočaravajuću izvedbu momčad.

- Odigrali smo lošu utakmicu, izgubiti na ovakav način je šteta koja nam stvara veliko razočaranje.

Serie A - Napoli v Torino
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Dodao je kako se Torino raspao nakon što je primio drugi pogodak.

- Dobro smo igrali prvo poluvrijeme protiv snažne momčadi, ali nakon što smo primili drugi gol, izgubili smo ravnotežu i razmak među igračima, i onda smo se raspali.

Objasnio je i situaciju kod jedanaesterca kojim je izjednačio na 1-1.

- Ja sam izvođač penala, to piše i na ploči u svlačionici. Zapata je želio pucati, ali do sada sam uvijek zabijao, pa sam uzeo loptu i izveo udarac.

