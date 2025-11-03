Vlasnik pizzerije koja je bila meta navijača: 'Sudac Pajač je član obitelji. Nije ovo prvi put'

Igor Pajač (40) prije desetak dana sudio je utakmicu Lige prvaka između Athletic Bilbaa i Qarabaga (3-1) u Baskiji kao prvi hrvatski sudac u elitnom nogometnom natjecanju nakon čak deset godina, a prošli vikend bio je izložen mnogim (opravdanim) kritikama jer nije isključio kapetana Dinama Josipa Mišića u derbiju protiv Rijeke na Maksimiru (2-1) zbog divljanja i udaranja čak trojice gostujućih igrača, Tonija Fruka, Justasa Lasickasa i Ante Majtorovića. Odnosno, za sve to dobio je samo žuti karton. Predsjednik Rijeke Damir Mišković žestoko ga je napao u medijskim istupima nakon derbija nazvavši suđenje sramotnim.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ljutiti zbog lošeg suđenja, Hajdukovi su se navijači organizirali i pozvali na akciju ostavljanja loših recenzija na pizzeriju i kafić Iggi u Svetom Ivanu Zelini, mjestu u Zagrebačkoj županiji, gdje sudac ima prebivalište, vjerujući da joj je on vlasnik. Ta se informacija ispostavila pogrešnom, a o svemu se oglasila i sama pizzerija, tvrdeći kako s Igorom Pajačem nema nikakve veze i kako je obitelj Bajić u vlasništvu ugostiteljskog objekta.

Kontaktirali smo osnivača pizzerije Igora Bajića. On je obrt prepustio kćeri Ivoni Bajić Pajač, koja je udana za sučeva mlađeg brata Stjepana, odnosno njegova je šogorica. Osim njega, sudac Igor Pajač, inače profesor kineziologije, ima još jednog brata Marka (32), koji je nogometaš Lokomotive.

- Sudac nam je član obitelji i ponosni smo na njega, ali on nema konkretne veze s našom pizzerijom. A niti naša pizzeria ima veze s nekim klubom ili navijačkom skupinom - rekao je za 24sata Igor Bajić, čovjek po kojem je pizzeria dobila ime.

Preko noći su pizzeriji srozali ocjene na Googleu pišući u komentarima kako je "sve puno plave boje i smrdi", kako se "osjeti da je tijesto kupljeno potplaćenim parama iz HNS-a" i kako je posjetitelj "po ulasku dobio crveni karton jer ne navija za Dinamo".

- To nije prvi put da se ovo dogodilo, ali je Google nakon nekog vremena sam uklonio komentare zbog činjenice da nisu legitimni - kazao nam je Igor Bajić, čiji se objekt tako ni kriv ni dužan, zbog suđenja zetova brata, našao pod paljbom navijača Hajduka, čiju utakmicu uopće nije sudio.