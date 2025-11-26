Obavijesti

Sport

Komentari 1
PROMJENE U UPRAVI

Voda je došla do grla, Osijek od debakla spašava uspješni Hrvat

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Voda je došla do grla, Osijek od debakla spašava uspješni Hrvat
Foto: NK Olimpija

Igor Barišić je 2021. preuzeo Olimpiju u trenutku kada je klub imao minus od 25 milijuna eura. U klub je doveo njemačkog investitora Adama Deliusa, nakon kojeg je klub postao stalni sudionik europskih natjecanja

Osijek je u novu sezonu ušao još lošije nego u prethodnu, iako se očekivalo da će klub nakon prošlogodišnjih problema krenuti u stabilniji i dugoročniji projekt. Uprava je tada najavila zaokret te postavila mladog talijanskog trenera Federica Coppitellija, ali taj je pokušaj brzo propao. Nakon toga su se ponovno okrenuli provjerenim rješenjima, pa je novu sezonu otvorio Simon Romžan, no ni on nije uspio promijeniti tijek događaja.

Ni dolazak energičnog Željka Sopića nije donio preokret. Navijači su izgubili strpljenje, a poruke "Uprava odlazi" već godinama odjekuju Opus Arenom. Prema informacijama Večernjeg lista, situacija bi se napokon mogla pomaknuti s mrtve točke. Najnovije neslužbene najave govore da bi upravljačku strukturu Osijeka mogao preuzeti Igor Barišić, čovjek koji trenutačno vodi ključne procese u ljubljanskoj Olimpiji.

HEROJ RIJEKE Toni Fruk: Ne doživljavam se da sam netko i nešto, čvrsto sam na zemlji. Samopouzdanje raste
Toni Fruk: Ne doživljavam se da sam netko i nešto, čvrsto sam na zemlji. Samopouzdanje raste

Barišić je 2021. preuzeo Olimpiju u trenutku kada je klub imao minus od 25 milijuna eura. U klub je doveo njemačkog investitora Adama Deliusa, nakon čega je Olimpija postala stalni sudionik europskih natjecanja. U tri godine klub je napravio velik iskorak, osobito u transferima.

Foto: NK Olimpija

Samo ove godine ostvario je deset milijuna eura prihoda prodajom igrača iz slovenske lige, među njima i rekordnih 5,5 milijuna eura za Raula Florucza. Njegov prvi potpis iz omladinske škole, Marcel Ratnik, prešao je u Al Ain za više od tri milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa. Peter Agba otišao je u Maccabi Haifu za više od milijun eura, a Svit Sešlar u Tursku za dva milijuna. Ukupni prihodi od transfera u posljednje dvije godine dosegnuli su približno 16 milijuna eura.

STISNUO ZUBE Napadač Slaven Belupa odigrao je sjajnu utakmicu, a igrao je s ozljedom: 'Napuklo mi je rebro'
Napadač Slaven Belupa odigrao je sjajnu utakmicu, a igrao je s ozljedom: 'Napuklo mi je rebro'

Osim sportskog dijela, Barišić je modernizirao poslovanje kluba i doveo velikog kineskog sponzora. Rezultati koje je postigao u Ljubljani otkrivaju kakav bi utjecaj mogao imati i na osječki klub.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025