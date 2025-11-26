Voda je došla do grla, Osijek od debakla spašava uspješni Hrvat

Osijek je u novu sezonu ušao još lošije nego u prethodnu, iako se očekivalo da će klub nakon prošlogodišnjih problema krenuti u stabilniji i dugoročniji projekt. Uprava je tada najavila zaokret te postavila mladog talijanskog trenera Federica Coppitellija, ali taj je pokušaj brzo propao. Nakon toga su se ponovno okrenuli provjerenim rješenjima, pa je novu sezonu otvorio Simon Romžan, no ni on nije uspio promijeniti tijek događaja.

Ni dolazak energičnog Željka Sopića nije donio preokret. Navijači su izgubili strpljenje, a poruke "Uprava odlazi" već godinama odjekuju Opus Arenom. Prema informacijama Večernjeg lista, situacija bi se napokon mogla pomaknuti s mrtve točke. Najnovije neslužbene najave govore da bi upravljačku strukturu Osijeka mogao preuzeti Igor Barišić, čovjek koji trenutačno vodi ključne procese u ljubljanskoj Olimpiji.

Barišić je 2021. preuzeo Olimpiju u trenutku kada je klub imao minus od 25 milijuna eura. U klub je doveo njemačkog investitora Adama Deliusa, nakon čega je Olimpija postala stalni sudionik europskih natjecanja. U tri godine klub je napravio velik iskorak, osobito u transferima.

Foto: NK Olimpija

Samo ove godine ostvario je deset milijuna eura prihoda prodajom igrača iz slovenske lige, među njima i rekordnih 5,5 milijuna eura za Raula Florucza. Njegov prvi potpis iz omladinske škole, Marcel Ratnik, prešao je u Al Ain za više od tri milijuna eura, uz mogućnost dodatnih bonusa. Peter Agba otišao je u Maccabi Haifu za više od milijun eura, a Svit Sešlar u Tursku za dva milijuna. Ukupni prihodi od transfera u posljednje dvije godine dosegnuli su približno 16 milijuna eura.

Osim sportskog dijela, Barišić je modernizirao poslovanje kluba i doveo velikog kineskog sponzora. Rezultati koje je postigao u Ljubljani otkrivaju kakav bi utjecaj mogao imati i na osječki klub.