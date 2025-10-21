Vodič za NBA sezonu 2025/26.: Promjena oko TV prijenosa i Hrvati u gotovo sporednoj ulozi

Nakon uzbudljivog ljeta ispunjenog velikim transferima, novim ugovorima i pripremama, najjača košarkaška liga svijeta vraća se na parkete. Nova NBA sezona, koja počinje u noći na srijedu utakmicom prvaka Oklahome i Houstona (1.30 ujutro), donosi pregršt otvorenih pitanja: može li Thunder obraniti naslov, tko će biti vladar Istoka i kakve će uloge imati hrvatski košarkaši? Za navijače u Hrvatskoj, najveća vijest je povratak prijenosa na kanale Sportkluba, gdje će moći pratiti više od 240 utakmica uživo. Aktualni prvaci ulaze u sezonu kao momčad koju svi žele svrgnuti, no lista izazivača je duga i opasnija no ikad.

Zapadna konferencija

Iako su prošle sezone dominantno stigli do prstena sa 68 pobjeda, put Oklahoma City Thundera do obrane naslova bit će sve samo ne lagan. Jezgra momčadi predvođena MVP-jem Shaijem Gilgeous-Alexanderom, Chetom Holmgrenom i Jalenom Williamsom ostala je na okupu, no povijest je pokazala da je ponavljanje uspjeha u NBA ligi iznimno teško. Posljednja momčad kojoj je to uspjelo bili su Golden State Warriorsi s Kevinom Durantom 2017. i 2018.

Glavnu prijetnju predstavljat će Denver Nuggetsi. S Nikolom Jokićem, po mnogima najboljim igračem svijeta, i osjetno pojačanom klupom, Nuggetsi su tijekom ljeta odradili fantastičan posao. Dolasci Cama Johnsona, Brucea Browna, Tima Hardawaya Jr. i Jonasa Valančiūnasa daju im dubinu koja im je nedostajala. Mnogi analitičari upravo Denver vide kao glavnog favorita za osvajanje naslova.

Posebnu pažnju privlače i Los Angeles Lakersi, koji su povukli jedan od najzvučnijih poteza ljeta dovođenjem Luke Dončića. Slovenski superstar sada je u tandemu s LeBronom Jamesom, no svima je jasno da je upravo on budućnost i sadašnjost franšize. Dončić u sezonu ulazi u fantastičnoj fizičkoj spremi, spreman preuzeti ulogu glavnog vođe i kao jedan od glavnih kandidata za MVP nagradu voditi Lakerse u pohod na naslov.

U borbu za vrh uključit će se i Houston Rocketsi, koji su dolaskom veterana Kevina Duranta postali momčad za instant uspjeh. Njihova mlada jezgra s Alperenom Şengünom i Amenom Thompsonom sada ima iskusnog vođu potrebnog za iskorak. Ne treba otpisati ni Minnesota Timberwolvese, koji su dvije sezone zaredom stizali do finala Zapada, kao ni prekaljene Golden State Warriorse sa Stephenom Curryjem i Jimmyjem Butlerom.

Istočna konferencija

Dok se na Zapadu ističe nekoliko jasnih favorita, Istočna konferencija djeluje znatno otvorenije. Glavni kandidati za prijestolje su Cleveland Cavaliersi i New York Knicksi. Cavaliersi su prošle sezone iznenadili ligu sa 64 pobjede, a ove sezone vraćaju se s gotovo istom, dubokom i talentiranom momčadi. S druge strane, Knicksi su pod novim trenerom Mikeom Brownom i s jezgrom koju čine Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns i OG Anunoby spremni za napad na veliko finale. Za njih je sve osim plasmana u finale neuspjeh.

Kao potencijalna iznenađenja nameću se Orlando Magic i Atlanta Hawksi Magic je napravio ključan potez dovođenjem elitnog šutera Desmonda Banea, čime su riješili svoj najveći problem iz prošle sezone. Hawksi su, pak, imali jedno od najboljih ljeta, osnaživši momčad oko Traea Younga s Kristapsom Porziņģisom i nekolicinom pouzdanih obrambenih igrača. Dok god Milwaukee Bucksi imaju Giannisa Antetokounmpa, i oni će biti u krugu kandidata, no ostatak njihove momčadi ne ulijeva povjerenje za najviše domete.

Pogled na hrvatske košarkaše

Hrvatska će i ove sezone imati trojicu predstavnika u NBA ligi, no njihove uloge bitno se razlikuju.

Ivica Zubac (Los Angeles Clippersi) ulazi u sezonu kao jedan od ključnih igrača svoje momčadi i neupitni protagonist. Nakon najbolje sezone karijere, u kojoj je bilježio prosjeke od 16,8 poena i 12,6 skokova te bio kandidat za najboljeg obrambenog igrača lige, od Zupca se očekuje da bude stup obrane i važna napadačka opcija Clippersa. U momčadi koja je ostala bez Paula Georgea, njegova će uloga biti još izraženija.

Dario Šarić (Sacramento Kingsi) nalazi se u potpuno drugačijoj situaciji. Nakon razočaravajuće sezone u Denveru, gdje je odigrao tek 16 utakmica uz skromnu minutažu, Šibenčanin je razmijenjen u Sacramento Kingse. Njegova uloga u novoj momčadi je neizvjesna. Kingsi imaju pregršt igrača na njegovoj poziciji, a Šarić će se morati izboriti za svaku minutu na parketu. S 31 godinom na leđima, pred njim je sezona koja bi mogla odrediti smjer ostatka njegove NBA karijere.

Karlo Matković (New Orleans Pelicansi) u svoju drugu sezonu ulazi kao razvojni projekt s velikim potencijalom. U debitanskoj sezoni pokazao je bljeskove talenta, no njegova uloga i dalje će primarno biti u drugom planu. Za Matkovića će ključno biti iskoristiti prilike koje dobije i nastaviti s napretkom kako bi osigurao dugoročnu budućnost u ligi.

Tko su najplaćeniji igrači lige?

Plaće u NBA ligi nastavljaju rasti, a na vrhu liste i dalje su najveće zvijezde. Najplaćeniji igrač u sezoni 2025/26. bit će Stephen Curry s godišnjom plaćom od otprilike 55,4 milijuna eura. Iza njega slijede dominantni centri Nikola Jokić i Joel Embiid s po 51,3 milijuna eura, dok je Kevin Durant četvrti s 50,9 milijuna eura. Zanimljivo je da je i LeBron James u 41. godini i dalje u samom vrhu s plaćom od 48,9 milijuna eura, što potvrđuje njegovu dugovječnost i marketinšku moć.

Koeficijenti za NBA prvaka

