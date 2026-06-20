Šok za Belgiju: Jeremy Doku zbog respiratorne infekcije propušta Iran, ali povratak se očekuje već protiv Novog Zelanda
Voditeljica ga napala jer bi išao na rođenje djeteta. Propustit će iduću utakmicu na Mundijalu
Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da Jeremy Doku neće igrati protiv Irana u nedjelju, dvoboj drugog kola skupine G Svjetskog prvenstva koji počinje u 21 sat.
Iz Belgijskog nogometnog saveza su naveli da je razlog njegovog neigranja respiratorna infekcija koja mu stvara probleme nekoliko posljednjih dana. Uz to je navedeno da se očekuje njegov nastup u posljednjem, trećem kolu, kada će belgijski nogometaši igrati protiv Novog Zelanda.
Doku je igrač s najboljom formom u belgijskoj reprezentaciji, a tijekom karijere je u nacionalnom dresu odigrao 44 utakmice uz sedam pogodaka.
Ranije u subotu se govorilo da je moguć Dokuov odlazak iz reprezentativnog kruga na nekoliko dana iz obiteljskih razloga, odnosno zbog rođenja djeteta, zbog čega ga je napala voditeljica francuske televizije.
U skupini G sve četiri momčadi imaju po jedan bod nakon prvog kola. Belgija i Egipat su remizirali 1-1, a isti je rezultat ostvaren u dvoboju Irana i Novog Zelanda.
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