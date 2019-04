Srbić viceprvak Europe: Ovo mi je bila najbolja vježba u životu!

Očito mi leže velika finala. Ovo mi je i prva europska medalja. Sva trojica odradili smo vježbe života, rekao je Tin Srbić, (22), najbolji hrvatski gimnastičar, nakon što je osvojio srebro na preči na Europskom prvenstvu u Poljskom Szczecinu

- To mi je bila najbolja vježba koja sam ikad napravio. Čim sam završio, znao sam da imam medalju. To mi je poticaj za dalje, da napadnem europsko, kasnije i olimpijsko zlato. Puno je teže braniti nego osvajati prve medalje, pritisak je veći, a sam si ga postaviš jer svi očekuju da to moraš ponoviti. Nisam imao tremu, ali kod zagrijavanja se nisam baš dobro osjećao, nekako sam bio krut. No čim sam došao na spravu, bilo je super - dodao je Srbić.

'Vidio sam da ga mogu napasti'

Nizozemac Epke Zoderland bio je zlatni, Artur Dalalojan osvojio je broncu. Nizozemac je u finalu pokazao najviše i zasluženo je uzeo zlato. To mu je treći europski naslov, ima i tri svjetska zlata i olimpijsko zlato iz Londona 2012. godine.

- Zoderland je sjajan, ima puno iskustva, čim je sjeo do mene nakon vježbe, rekao mi je da je odradio vježbu života. Što je najbolje, ja sam vidio da mogu napasti ocjene koje je dobio. Ma, samo da ne bude ozljeda, kontinuitet imam, sve ide super - rekao je Srbić.

U Hrvatsku se vraća u ponedjeljak.

- Putujemo ujutro, stići ćemo i proslaviti ovo srebro - rekao je Srbić.

VIDEO: Tin je svjetski prvak iz 2017. godine