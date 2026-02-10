Obavijesti

IZNOS OD KOJEG 'BOLI GLAVA'

Vonn pala nakon samo nekoliko sekundi. Evo koliko je zaradila

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Handout

Na Olimpijskim igrama u Parizu prije dvije godine, američki su olimpijci za osvojeno zlato dobivali 37.500 dolara, za srebro 22.500, a za broncu 15.000 dolara

Admiral

Olimpijski san jedne od najvećih skijašica svih vremena Lindsey Vonn trajao je samo 12 sekundi. U stravičnom padu na spustu u Cortini d'Ampezzo, 41-godišnja Vonn doživjela je složeni prijelom noge i helikopterom je prebačena u bolnicu gdje je operirana. Za sjajnu Amerikanku Olimpijske igre su završene, ali unatoč tome zaradit će iznos od kojeg "boli glava". 

Foto: Aleksandra Szmigiel

Vonn će profitirati od činjenice da je uopće nastupila na Olimpijskim igrama jer prema novom modelu nagrađivanja američkih olimpijaca, nastup na ZOI joj donosi 200 000 dolara, odnosno, nešto više od 180 000 eura. Znači, svi koji nastupe dobiti će izdašnu novčanu naknadu. Promjena je omogućena rekordnom donacijom od 100 milijuna dolara koju je Američkom olimpijskom i paraolimpijskom odboru uputio milijarder Ross Stevens. 

Na Olimpijskim igrama u Parizu prije dvije godine, američki su olimpijci za osvojeno zlato dobivali 37.500 dolara, za srebro 22.500, a za broncu 15.000 dolara. Kada to preračunamo u eure, za zlato su dobili 31.500 eura, za srebro oko 19 000 i za brončanu medalju 12.600 eura. 

Usporedbe radi, Amerikanka je nakon osvojene brončane medalje u spustu na Igrama u PyeongChangu 2018. od američkog olimpijskog odbora dobila bonus od 15.000 dolara.

