Vori okrznuo izbornika Slovenije u studiju: Više nam se ne javlja!

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s 29-25 (14-11). Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica protiv Mađarske (18 sati).

Bivši reprezentativci i RTL-ovi stručni komentatori, Mirza Džomba i Igor Vori rekli su kako su u kontaktu sa slovenskim izbornikom Urošem Zormanom, koji je navodno redovito pratio njihovu rukometnu emisiju.

Legende hrvatskog rukometa 'bocnule su' slovenskog izbornika u emisiji nakon što je Hrvatska pobijedila Sloveniju 29-25 i time došla na korak do polufinala Europskog prvenstva.

- Ne znam, Mirza, jesi li dobio poruku od Zormana? Više se ne javlja, ne gleda, nema informacija s RTL-a? - šaljivo je komentirao Vori nakon utakmice, nakon čega je komentirao što očekuje od utakmice s Mađarskom.

Foto: Screenshot/RTL

- Mislim da će psihološki biti jako važno ako ćemo biti mirni u glavi. Postoji opasnost od emocionalnog pražnjenja nakon ovakve utakmice, a Mađari će biti svježi, nemaju što za izgubiti. A mi imamo pritisak. Očekuje nas utakmica protiv protivnika od kojeg smo vjerojatno bolji - rekao je legendarni hrvatski pivot.