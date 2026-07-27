Vori otišao s klupe Sesveta, stigao bivši trener Zagreba

Promjene u rukometnim Sesvetama. Nakon sporazumnog rastanka s Igorom Vorijem, trenersku klupu preuzeo je Andrija Nikolić, bivši trener Zagreba, Gorice i Dugog Sela. Novi izazov za Nikolića, koji je napravio pamtljive stvari sa Zagrebom.

- Veselim se novim izazovima u Sesvetama, klubu koji proteklih sezona pokazuje konstantan rast i odlične rezultate. Cilj nam je u prvenstvu biti uz bok Zagrebu i Nexeu, plasirati se na Final 4 kupa, a u Europskoj ligi napraviti novi iskorak i plasirati se što dalje u natjecanju. Naravno, poseban naglasak i dalje stavljamo na razvoj mladih igrača, po čemu su Sesvete prepoznatljive. Svjesni smo kako to neće biti jednostavno, ali uz kvalitetu koju posjedujemo, angažman i zajedništvo, vjerujem u uspjeh - poručio je Nikolić.

Momčad se još preslaguje, odlazak Zlatka Raužana igrački je najveći udarac, a nakon ozljede Nikole Fineka bilo bi idealno pronaći drugu opciju na lijevom krilu.