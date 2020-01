Island prosuo napad za slavlje, Slovenci s vodstvom na odmor

Nakon što smo uspješno apsolvirali svoj prvi susret drugog dijela Eura u Austriji protiv domaćina - Austrije, lakše se diše. Sada su na redu momčadi druge skupine, a najzanimljiviji susret zasigurno je između Slovenaca i Islanđana.

Igrač od kojeg se puno očekuje svakako je Jure Dolenec.

- Island ima Arona Palmarssona, bez dvojbe jednog od najboljih rukometaša svijeta, koji zajedno s ostalim suigračima zaslužuje sve poštovanje. Za njega se moramo posebno pripremiti, ali i za ostale igrače. Alexander Pettersson, Gudjon Sigurdsson i još neki imaju puno iskustva, ali tu su i brojni mladi igrači, što su Mađari uspjeli iskoristiti. Probat ćemo im pronaći i iskoristiti slabe točke, rekao je izbornik Slovenije Ljubomir Vranješ prije susreta s Islandom.

Čini se kako su se zaista potrudili u analizi protivnika. Slovenija je sjajno otvorila susret, a posebno se istaknuo Dean Bombač. Čim bi se otvorilo par milimetara u u obrani Islanda prošao bi i zabio, a uz to je sjajan bio u obrani kada je s ukradenom loptom i asistencijom Jancu odveo Sloveniju na plus četiri u prvih 10 minuta. Hitno su Islanđani zvali time-out, no niti on nije pomogao. Kako su se igrači vratili na teren, tako je Janc opet trebao mrežu Islanda za plus 5.

No kroz 10-ak narednih minuta na terenu, Islanđani su se približavali, a u 20. minuti susreta i izjednačili s hrvatskim susjedima. Hallgrimsson, Gudjonsson, Gudmundsson, Jonsson, Kristjannson i Elisson pokazali su koliko je moćna islandska reprezentacija i da ne ovise samo o jednom imenu. Sloveniju su u tom razdoblju i dalje na životu držali Bombač, Janc i Dolenec.

Ljubomir Vranješ je pozvao time-out pri rezultatu 11-11, šest minuta do kraja prvog dijela. Nakon toga su Islanđani napokon otišli i u vodstvo, ali to nije dugo potrajalo. Nastavila se igra gol za gol, a nekoliko sekundi prije kraja prvoga dijela pri rezultatu 14-14 Palmarsson je prosuo napad nadmudrivanjem s golmanom, a na drugoj je strani sijevnuo šut Nejca Cehtea.

