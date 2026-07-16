Vranješ se prisjetio Livaje: S njim bih pretukao pola Banje Luke i 40 posto Beograda...

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ gostovao je u jednom intervjuu na YouTubeu i na vrlo osebujan način prisjetio se Marka Livaje, s kojim je dijelio svlačionicu u grčkom AEK-u. Voditelj ga je pitao kojeg bi bivšeg suigrača izabrao za partnera u borbi "dva na dva" u situaciji u kojoj bi mu život ovisio o tome, a Vranješ je bez razmišljanja odabrao upravo kapetana Hajduka.

- Marka Livaju. Garantiram da bih s njim pretukao pola Banje Luke i jedno 40 posto Beograda - rekao je Vranješ.

Livaja i Vranješ igrali su zajedno u AEK-u, s kojim su osvojili naslov prvaka Grčke. Bivši reprezentativac BiH često se u javnosti prisjeti razdoblja provedenog s hrvatskim napadačem, a ovoga puta dotaknuo se i incidenta s priprema Hajduka u Sloveniji, kada je došlo do sukoba između Livaje i zaštitara.

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Otkrio je i zanimljivu anegdotu koju mu je, kako tvrdi, ispričala Livajina supruga.

- Znaš da meni njegova supruga kaže: "Ja i moj Marko kad izađemo u grad, ja nosim kratku majicu u torbi jer kad se potuče i potrga majicu, ja mu dam da obuče drugu" - ispričao je Vranješ.

Ipak, tema razgovora nije bio samo Livaja. Vranješ se osvrnuo i na kritike koje su mu nakon Svjetskog prvenstva uputili reprezentativci Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović i Ermedin Demirović. Njih dvojica javno su ga prozvali zbog njegove ranije izjave da se "Bosna više nikad nigdje neće plasirati". Muharemović je uz snimku izjave objavio komentar "Tko zna, zna", dok je Demirović poručio: "Samo neka pričaju."

Vranješ im nije ostao dužan.

- Ja sam za tu Bosnu igrao deset godina i još dvije, tri godine u mlađim selekcijama. Imam, dakle, 13 godina staža u reprezentaciji. I sad vidim da me prozivaju - rekao je Vranješ.

Dodao je kako je njegova izjava bila usmjerena prema ljudima koji su u tom trenutku vodili Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a ne prema reprezentaciji, igračima ili državi.

- Tada su Savez preuzeli određeni ljudi i ja sam govorio zbog njih, a ne zbog igrača i države. Nisam nikada želio da Bosna ne uspije. Ja sam prvi otišao s tom reprezentacijom, izborio sam plasman i odigrao sve utakmice u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo - istaknuo je.

Vranješ je reprezentativnu karijeru završio 2018. godine nakon kontroverzi povezanih s tetovažom četničkog vojvode, zbog koje je izgubio podršku navijača Bosne i Hercegovine. Karijeru je započeo u banjalučkom Borcu. U početku je bio blizu nastupa za reprezentaciju Srbije, no zbog administrativnih razloga postao je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Tijekom karijere nastupao je za brojne klubove, među kojima su Crvena zvezda, Krasnodar, Anderlecht te klubovi iz Turske i Rusije.