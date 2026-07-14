Srna: Slaven Bilić je frajer, zvat će Livaju ako to zasluži. Hajduk? Vrte se u krug petnaest godina

Darijo Srna, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i današnji sportski direktor Šahtara, u velikom je razgovoru za RTL komentirao stanje u hrvatskom nogometu, povratak Slavena Bilića na klupu reprezentacije, situaciju u Hajduku i mogući povratak Marka Livaje među "vatrene".

Srna se već sedam godina nalazi na važnoj funkciji u ukrajinskom velikanu, koji se zbog rata i dalje priprema izvan Donjecka. Šahtar je trenutačno u slovenskom Brdu kod Kranja, gdje se sprema za novu sezonu.

- Bilić mi je prijatelj. Već je jednom kroz vođenje reprezentacije pokazao da je odličan trener, da je jako dobar psiholog, što je jako bitno kada treniraš reprezentaciju jer nemaš puno vremena za uigravanje.

Hrvatska nogometna reprezetacija uoči odlaska na EURO 2008. godine | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Bilić je u prvom javnom nastupu nakon povratka na izborničku klupu najavio velike stvari.

- Ta izjava pokazuje da je frajer i da se ne boji. I nema se čega bojati jer ima reprezentaciju koja ima glavu i rep. Nažalost, Luka Modrić neće moći cijeli život i nažalost nikad nećemo naći zamjenu za Modrića. Ali dolaze drugi. Dolazi Mateo Kovačić, koji je već dugo tu, ima Perišića, koji će još biti vođa. Gvardiol, Vušković, Sučić, Baturina. To su igrači koji već sada moraju znati da će oni biti nositelji hrvatske reprezentacije.

Srna se osvrnuo i na stanje u Hajduku. Kao navijač otvoreno je rekao da ga frustrira činjenica da klub s takvom podrškom već godinama ne uspijeva napraviti iskorak.

- Vrtimo se u krug već deset, petnaest godina. Do dvanaestog mjeseca sve je super. Bježimo dva, tri, četiri, pet bodova i kada Dinamo završi Europu, Hajduk je na drugom ili trećem mjestu. Očito nešto ne funkcionira. Nažalost, nisam taj koji je u klubu i koji može raditi neku analizu, nego kao navijač vidim da nešto ne funkcionira. Zašto? Zato što nema trofeja. Hajduk, s obzirom na podršku koju ima, koliko ljudi vole klub, koliko ljudi žive za taj klub, mislim da zaslužuje i da mora napraviti puno više nego što radi.

Zagreb: Darijo Srna na utakmici GNK Dinamo - FC Shakhtar Donetsk | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nije skrivao ni da mu se ne sviđa aktualni model upravljanja splitskim klubom. Posebno je naglasio da Hajduk prebrzo troši svoje ljude.

- Meni se osobno ne sviđa, ali ja sam samo navijač. Izgubiti jednog trenera kao što je Leko, kao što je Tudor, sportskog direktora, kao što su Rakitić, Kalinić, Vučević, mislim da ne ide u prilog Hajduku. Jer mi brzo iskoristimo naše, ono što je dobro, i onda se oslanjamo na strance koji ne znaju povijest Hajduka. Ne znaju što znači Hajduk u Dalmaciji, u Hrvatskoj i tako dalje.

Srna je komentirao i Livaju, oko kojega se posljednjih tjedana puno govorilo zbog događaja u Hajduku. Naglasio je da ne zna sve detalje, ali smatra da Livaja u Hajduku mora imati poseban status.

- Ne znam ni što se tu događalo. Znam, kao i vi, ovo što mogu pročitati malo iz medija, ali Livaja mora imati poseban status u Hajduku. Naravno da nitko ne može biti iznad kluba, ali puno sreće i veselja Livaja je donio navijačima Hajduka. I to treba respektirati.

Na pitanje može li Livaja ponovno zaigrati za hrvatsku reprezentaciju pod Bilićem, Srna je bio jasan.

- Ako bude igrao dobro, ako bude zaslužio poziv, sigurno će ga Slaven zvati jer Slaven je frajer. Onaj tko mu treba i onaj koji zaslužuje, taj će sigurno biti dio hrvatske reprezentacije.