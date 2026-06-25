Golmani, oprez: Akademici su otkrili zašto lopta SP-a iznenadi

Luca Zidane, Édouard Mendy i Ahmed Basil nisu jedini primili iznenađujuće golove na ovom Mundijalu, a sad je i znanosti objasnila zašto.

Bivši prvi golman Engleske, Joe Hart, više puta je upozoravao da 'Trionda' dolazi do vratara puno brže nego što se čini pri odrazu s noge. Akademici sa Sveučilišta u Seulu i Tsukubi sada su to i potvrdili istraživanjem u kojemu su loptu ispucavali kroz zračni tunel.

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Otkrili su da pri određenoj brzini dolazi do 'krize otpora', trenutka u kojemu se protok zraka oko lopte mijenja iz glatkog u turbulentni, što lopti omogućuje nagli porast brzine, prenosi The Guardian.

Dizajn lopte s četiri panela i dubokim šavovima pogoduje tom efektu pri nižim brzinama nego kod ranijih lopti.

Foto: ISSEI KATO/REUTERS

Fifa je pri predstavljanju lopte hvalila njezinu 'predvidljiviju putanju', ali problem je upravo u tome što putanja jest predvidljiva, samo je brzina nije.

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Efekt se razlikuje ovisno o tome pogodi li se lopta u šav ili panel, a mijenja se i s nadmorskom visinom stadiona.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Za sada se čini da je to manje problem s letom lopte, a više s brzinom kojom stiže do vratara, što objašnjava niz iznenađujućih golova na dosadašnjim utakmicama ovog Mundijala.