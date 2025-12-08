Obavijesti

Vratili se brončani plivači! Jedna je medalja bila 'među bičvama': 'Nervozu smo riješili kroz šalu'

Piše Fabijan Hrnčić,
Foto: Fabijan Hrnčić/24sata

Trebalo nam je svima da dođemo sebi nakon prvog dana jer nikad nismo bili u toj poziciji, ponosni smo do neba. Nakon jutarnjih kvalifikacija smo tek shvatili gdje so i što smo, rekao nam je Luka Cvetko (25)

To je jedini dio našeg sporta kad možemo osjetiti timski duh, zato je uvijek najveća zabava. Kad sam bio u SAD-u, tamo su se štafete stalno plivale i to mi je bio jedan od najdražih dijelova. Osjećamo se ponosno i ispunjeno nakon ovog što smo postigli. Ispunio sam jedan dugogodišnji cilj, započeo je nakon dolaska u Hrvatsku brončani plivač Nikola Miljenić (27) koji je bio dio štafete na 4x50 metara slobodnim stilom. 

