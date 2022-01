U prvoj utakmici nastavka sezone u Prvoj HNL Istra 1961 je na svom terenu preokretom svladala Goricu 2-1 (0-1) u dvoboju 21. kola.

Goste je u vodstvo doveo Jovičić (6), no u nastavku su Perković (59) i Beljo (74) kreirali preokret.

Do vodstva je Gorica stigla uz priličnu dozu sreće, Lovrić je iz kornera pucao izravno po golu, pogodio je vratnicu, a na odbijanac je najbrže reagirao kapetan Jovičić i svladao Jurića.

Domaći je sastav do poravnanja također stigao nakon udarca iz kuta kada je u skoku na drugoj vratnici najviši bio Perković, a do pobjede je domaći sastav stigao nakon sjajne akcije u kojoj je glavnu ulogu imao Mišković. On je petom lucidno proigrao strijelca Belju koji je potom preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora zatresao mrežu.

Ovom pobjedom Istra 1961 je skočila na osmo mjesto na ljestvici sa 21 bodom, jednim manje od sedmog Šibenika, a dva više od devetog Slavena Belupa, dok je Gorica ostala peta sa 29 bodova, šest manje od četvrtog Hajduka, a pet više od šeste Lokomotive.

Na vrhu su Dinamo, Rijeka i Osijek sa po 40 bodova, dok je na dnu Hrvatski dragovoljac sa samo sedam bodova.