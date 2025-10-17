Vučević: Naš navijač s pravom je frustriran. Ne mogu obećavati nešto što nije moguće...

Nakon prve četvrtine prvenstva Hajduk dijeli prvo mjesto s Dinamom. Preživjeli su "bili" malu krizu i drže priključak s "modrima" uoči gostovanja u Puli. Gonzalo Garcia rekao je da je 19 bodova uspjeh...

- HNL je kvalitetniji iz godine u godinu, treba naglasiti da porazi i Dinama i Rijeke su sigurno bili uzrokovani dijelom i s važnim utakmicama u Europi. Na početku je djelovalo dosta dobro, ali iskreno nismo previše oduševljeno našom igrom, nemamo kontinuitet. Kasno se počela pripremati momčad jer i ja sam kasno došao u klub, no mislim da smo u kratkom periodu odradili dosta dobar posao. Razočarali smo u Konferencijskoj ligi, to je istina - rekao je sportski direktor Goran Vučević na porečkom Sport Festu.

Je li neozbiljno za klub poput Hajduka da se toliko morali dugo čekati ustoličenje?

- Sigurno da nije dobro, bit ću otvoren. Nisam se vidio opet u klubu, pogotovo nakon prošle sezone kad je bilo teže ne osvojiti nego osvojiti. Nakon razgovora s ljudima da bi se formirala grupa koja bi mogla doći u klub, osjetio sam se i dužnim jer ovaj mi je klub dao sve. Prvi put u povijesti klub je proveo najdemokratskije izbore članove Nadzornog odbora. Nisam previše razmišljao, s novim zamahom i ljudima vjerovao sam da je to način da klub dođe do stabilizacije. Hajduk godinama igra na kartu euforije i optimizma da će biti prvi, što je pogrešno. Klub mora biti stabilan, a kad je stabilan, onda će biti dobar.

Navijači baš ne vole tu riječ...

- Drugog rješenja nema, to je jedino što Hajduku sutra može donijeti nešto. Bio bih neozbiljan kao prvi čovjek struke da obećavam nešto što nije moguće. Znam da imamo puno navijača, mi smo praktički i u gostima kao kod kuće. Bilo mi je bolno u Tirani kad sam vidio naše navijače, a mi smo odigrali tekmu koja ne priliči klubu. Zato govorim da ne najavljujemo nešto što je nemoguće. Mislim da imamo momčad koja po nama može konkurirati sa svima.

U odnosu na prvu utakmicu sezone i zadnju protiv Vukovara, u prvih 11 samo su tri igrača, Ivušić, Hrgović i Šarlija. Kakav Hajduk uopće želite u budućnosti?

- Mora biti prepoznatljiv po svom stilu. Često se vadimo na povijest, a nismo napravili ništa zadnjih godina što je loše. U Albaniji smo bili sve samo ne Hajduk, koji mora biti agresivan i atraktivan. Naš navijač je s pravom frustriran jer nema ni rezultata ni dobre igre. Hajdukova škola mora biti ogledalo kluba, oduvijek su naši igrači bili najbolji i najjeftiniji i trebali bi činiti 60 posto momčadi. Bio bih najsretniji da onda tu momčad nadopunimo s pojačanjima koja nećemo guglati, koja su prava pojačanja.

U kakvim ste odnosima s trenerom Garcijom?

- O treneru mogu reći sve najbolje, potvrdio je kvalitetu u Istri. Vidljiva je njegova ruka, na tragu onoga što smo željeli. Ima maksimalnu podršku svih nas. Kad sam se predstavljao po dolasku, rekao sam da ću igračima i treneru biti najbolji prijatelj i najveći kritičar. Dosta je orijentiraniji prema fazi napada, vjerujem da će popraviti i obrambenu fazu.

Ivan Rakitić vaša je desna ruka.

- Prava je privilegija što ga imamo, njegovo veliko iskustvo, ime, poznanstva koja je stekao kroz karijeru. Htio je biti uz mene i učiti, odrađuje posao profesionalno jednako kao i igrač. Nema onaj stopostotni hrvatski mentalitet, ne čeka sutra, vrlo je studiozan i vole ga svi jer je pošten i drag. Da nije bilo njega, pitanje je bi li igrači iz Španjolske uopće došli u Hajduk - govori Vučević.

- Često u Splitu možete čuti parolu "živimo Hajduk", to nije slučajno. Torcida je izvjesila transparent "ako imaš pritisak, odi u barokomoru". Ako igrač prođe ovdje, može ići bilo gdje i to je velika draž. Hajduk želi transparentnost, poštenu ligu, ne mora biti i prvi, ali da izgleda hajdučki.

