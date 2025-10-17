Garcia: Livaja je opet osjetio bol i neće u Pulu. Ne vjerujem da ću tamo sresti previše neprijatelja

Hajdukovi navijači svaku utakmicu i svako razdoblje smatraju ključnim, bez obzira gdje se i protiv koga igra, ali ako je neko razdoblje ključno za prvi dio sezone onda su to sljedeća dva tjedna u kojima Hajduk igra četiri utakmice, sve četiri u gostima. Tour of Croatia bijeli otvaraju nedjeljnim ogledom s Istrom, potom ih put vodi u goste Gorici i Slaven Belupu, a u međuvremenu će odigrati i Kup ogled s Cibalijom u Vinkovcima. Pozitivni rezultati bit će ključni za održavanje priključka s Dinamom na vrhu prvenstvene ljestvice, ali s obzirom na raspoloživi kadar i formu, kao i suparnike, Gonzala Garicu i njegovu momčad ne čeka nimalo lagan zadatak.

Već u Puli ih čeka Istra koja u 2025. nije izgubila nijedan susret na Aldo Drosini, no ako netko zna sve o toj momčadi onda je to Garcia, koji ih je vodio u prošloj sezoni i pod čijim su vodstvom i napravili veći dio niza.

Kako je prošla reprezentativna pauza?

- Tipičan tjedan, subota, nedjelja i ponedjeljak smo dali slobodno, neki koji su bili ozlijeđeni startali su s treninzima, oporavili smo neke igrače koji su bili u reprezentaciji. Normalan ritam...

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Što znate o Istri?

- Naravno da ih dobro poznajem, znam koliko su dobri, na puno pozicija, kako igraju iako su promijenili trenera. Igrat će karakterističnu igru, s puno samopouzdanja. Povijest naših utakmica je dosta teška.

Putuje li Livaja u Pulu?

- Trenirao je s momčadi, ali je opet osjetio mišić i neće putovati u Pulu.

Hoće li Hodak biti u kombinacijama?

- Karačić je i dalje ozlijeđen, Hodak je u kombinacijama za nastup.

Možemo li očekivati s obzirom na igru i postavu Istre da ćete zaigrati s tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji?

- Sistem nije bitan, sistem ne dobiva i ne gubi utakmicu. Igrali smo i s tri i četiri otraga, sistem te ne čini ofenzivnijim ili defenzivnijim. Znam kako ćemo igrati, ideja je ista, ali ponavljam, sustav ne čini razliku i niste dobri ili loši zbog sustava...

Hajduk ne igra onako kako ste očekivali, Vukovar je pokazao mnoge nedostatke?

- Dogodi se... igrali smo devet utakmica do sada, rezultat može otići na ovu ili onu stranu, 75 - 80 posto utakmica sam bio zadovoljan kako smo igrali, unatoč pogreškama, bili smo momčad, agresivni, ali zadnje dvije utakmice iako smo pobijedili nisam bio zadovoljan. U Vukovaru nije bilo dobro, istina je da je bio težak teren, oni su sve bodove osvojili tamo... Za svakoga će tamo biti teško, kao što je bilo i za nas. Ali nismo bili ni disciplinirani, ni agresivni...

Vraćate se u Pulu. Bilo je nesporazuma kad ste odlazili, kakav doček očekujete?

- Istra ima odličnu momčad, nije lako, 16 domaćih utakmica nisu izgubili, to pokazuje nešto, prije svega kvalitetu momčadi. Jako teška utakmica, 100 posto, a moj povratak će biti poseban. Moja su djeca dvije i pol godine provela tamo, imaju prijatelje, tamo se osjećam kao kod kuće. Kao i uvijek, neki će me dočekati lijepo, neki možda ne, vidjet ću neke drage prijatelje... kao i svugdje. Ne vjerujem da će biti puno onih koji mi se neće obradovati.

Istra je odigrala puno tijesnih utakmica?

- Njihova momčad ima jake obrambene igrače, kao i defenzivne veznjake koji dugo igraju skupa. Nije ih lako napasti i uzeti im loptu, kontroliraju utakmicu, očekujem da će tako igrati i u nedjelju, neće biti lako, moramo biti jaki na lopti, u pritisku, da ih učinimo nervoznim. Moramo biti strpljivi, moramo biti disciplinirana momčad.

Nema Livaje koji je kapetan, tko će biti kapetan, možda Pukštas koji ima dosta utakmica?

- Ovdje je sve pitanje... Ne znam, možda Šarlija opet. Nije to krucijalno... Možda Šarlija opet jer je pozitivan, iskusan je, pomaže mladima, radi dobro... Ako je to Pukštas OK, nemam ništa protiv, samo da igra opet kao u prošloj utakmici. Kapetanska traka je samo za sliku.

Tko može, tko sigurno ne može zaigrati, koga nećete voditi u Pulu?

- Livaja, Karačić, Durdov trenira, Bamba je s nama, nije 100 posto, ali je ok, Pajaziti je u redu, nema problema... Imao je bol, a ne ozljedu, ali svaki igrač osjeća bol, ha, ha, ha.. Sigur je tek stigao, dug je bio put, umoran je...

Znači, igra Hodak?

- Da.... Mlad je, radi jako dobro, sve informacije sluša, discipliniran je, ali mlad je i mora steći iskustvo. Priliku će dobiti, igrat će, što znači da je spreman i da mu ja vjerujem... Vidjet ćemo kako će reagirati. On uvijek daje 100 posto.

Nakon prve reprezentativne stanke momčad nije dobro reagirala, što možemo očekivati nakon ove pauze?

- Izgubili smo u Varaždinu, ali nije to bila naša loša utakmica, nakon toga i Dinamo, igrali smo dobro, odlučeno je u detaljima. Nije imalo veze s pauzom, ne slažem se da nismo igrali dobro, ali je istina da je Bamba stigao ozlijeđen, neki su igrači bili umorni, neki mladi su pozvani prvi put...

Kako gledate na uspjeh Hrvatske i odlazak na SP?

- Nije to iznenađenje za mene, u zadnjih 20 godina Hrvatska je najstabilnija reprezentacija. Mala je zemlja, nekome se čini normalnim ali nije to baš lako. Dogodi se težak trenuntak nakon kojeg se više cijeni ono što je bilo. Nadam se da će neki igrači koje sam trenirao zaigrati za reprezentaciju uskoro, dosta je talentiranih i vjerujem da će biti dosta uspjeha u nastavku..