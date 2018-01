Vujović: Suci su 19 puta krivo sudili, zbog njih ću u mirovinu!

Makedonija je u subotu navečer pobijedila Sloveniju 25-24 u sjajnoj utakmici koju su, nažalost, obilježile i sumnjive sudačke odluke rumunjskog para Dina i Dinua.

Slovenski izbornik Veselin Vujović teško se miri s porazom koji značajno može utjecati na put njegove reprezentacije u nastavku Europskog prvenstva.

- Tri puta sam gledao utakmicu protiv Makedonije, prvi put odmah poslije utakmice, drugi put u četiri ujutro, a treći put neposredno prije treninga ovog jutra. Bio sam vrlo objektivan gledajući i našao sam 19 pogrešaka na našu štetu - rekao je za Delo.si.

- Suci su spriječili da ubrzamo igru na sredini i to je totalno uništilo našu igru. Ako se to dogodi velikim reprezentacijama poput Francuske, Danske ili Njemačke, to je onda veliki skandal. Tražila bi se zamjena sudaca, ali mi moramo spustiti glavu i reći da smo mala zemlja. Naša reprezentacije je izrazito simpatična. O Makedoniji ne trebamo više pričati - priznao je Vujović koji je imao i loš osjećaj uoči utakmice.

- Moj susret s rumunjskim sudačkim parom bio je baš čudan, oni su došli do mene i rekli mi da su počeli suditi kad sam ja započeo svoju trenersku karijeru, ali da su sada na kraju svog sudačkog puta. Ne znam što su točno htjeli reći... Nažalost, sudačka organizacija u Sloveniji, Europi i svijetu ima ogroman utjecaj na rukomet, važniji su od trenera, igrača i gledatelja i već sam u prošlosti vodio mnoge bitke i uvijek ih gubio. Razočaran sam, posao je previše stresan, a ja sam dobio osip na rukama od nervoze. To ugrožava moje zdravlje, zbog toga bi mogao završiti karijeru. Žao mi je naših navijača, bilo ih je pet-šest tisuća u Areni i morali su svjedočiti toj sudačkoj predstavi - zaključio je Vuja.

