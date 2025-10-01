Vukojević ponovno u hrvatskom nogometu. Dobio važnu ulogu u ambicioznom drugoligašu

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji veznjak Dinama, Ognjen Vukojević (41), prihvatio je novi trenerski izazov i vodit će Školu nogometa Rudeša. Klub iz 1. NL (drugi razred hrvatskog nogometa) želi se vratiti u najviši rang hrvatskog nogometa, a Vukojevićev dolazak u omladinski pogon vidi kao važan korak prema tom cilju. Vijest su potvrdili na službenim kanalima i društvenim mrežama.

"Ognjen Vukojević novi je voditelj Škole nogometa u NK Rudešu! Proslavljeni hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama, Slaven Belupa, kijevskog Dinama, Spartaka iz Moskve i bečke Austrije dolazi na čelo Akademije Rudeša kako bi je podigao na još veću razinu.

Vukojević je vodio i mladu hrvatsku reprezentaciju do 20 godina te bio pomoćni trener Dinama iz Kijeva pa mu iskustva, što igračkoga, što trenerskoga, ne nedostaje i zasigurno je veliko pojačanje za cijelu rudešku zajednicu. Službeno predstavljanje Ognjena Vukojevića održat će se sutra u 12 sati u prostorijama kluba, a sve zainteresirane predstavnike medija pozivamo da nam se pridruže", piše u priopćenju.

Vukojević je karijeru započeo u Mladosti iz Ždralova i Bjelovaru, a 2003. prešao je u Slaven Belupo. Dvije godine kasnije potpisao je za belgijski Lierse, a početkom 2006. zaigrao je u Dinamu. Zagrebački klub ga je 2008. prodao u kijevski Dinamo. Kasnije je nastupao i za Spartak iz Moskve te Austriju Beč, gdje je 2017. završio igračku karijeru. Vodio je hrvatsku reprezentaciju do 20 i do 23 godine te od 2020. do 2022. radio kao pomoćnik Mircei Lucescu u kijevskom Dinamu.