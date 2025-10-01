Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI POSAO

Vukojević ponovno u hrvatskom nogometu. Dobio važnu ulogu u ambicioznom drugoligašu

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Vukojević ponovno u hrvatskom nogometu. Dobio važnu ulogu u ambicioznom drugoligašu
Foto: Igor Kralj/24sata

Vukojević je vodio i mladu hrvatsku reprezentaciju do 20 godina te bio pomoćni trener Dinama iz Kijeva pa mu iskustva, što igračkoga, što trenerskoga, objavili su iz Rudeša

Bivši hrvatski reprezentativac i nekadašnji veznjak Dinama, Ognjen Vukojević (41), prihvatio je novi trenerski izazov i vodit će Školu nogometa Rudeša. Klub iz 1. NL (drugi razred hrvatskog nogometa) želi se vratiti u najviši rang hrvatskog nogometa, a Vukojevićev dolazak u omladinski pogon vidi kao važan korak prema tom cilju. Vijest su potvrdili na službenim kanalima i društvenim mrežama.

"Ognjen Vukojević novi je voditelj Škole nogometa u NK Rudešu! Proslavljeni hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama, Slaven Belupa, kijevskog Dinama, Spartaka iz Moskve i bečke Austrije dolazi na čelo Akademije Rudeša kako bi je podigao na još veću razinu.

ČEKA GA DUGA PAUZA Lovrić pretrpio tešku ozljedu tek što se vratio u domaći nogomet
Lovrić pretrpio tešku ozljedu tek što se vratio u domaći nogomet

Vukojević je vodio i mladu hrvatsku reprezentaciju do 20 godina te bio pomoćni trener Dinama iz Kijeva pa mu iskustva, što igračkoga, što trenerskoga, ne nedostaje i zasigurno je veliko pojačanje za cijelu rudešku zajednicu. Službeno predstavljanje Ognjena Vukojevića održat će se sutra u 12 sati u prostorijama kluba, a sve zainteresirane predstavnike medija pozivamo da nam se pridruže", piše u priopćenju.

Vukojević je karijeru započeo u Mladosti iz Ždralova i Bjelovaru, a 2003. prešao je u Slaven Belupo. Dvije godine kasnije potpisao je za belgijski Lierse, a početkom 2006. zaigrao je u Dinamu. Zagrebački klub ga je 2008. prodao u kijevski Dinamo. Kasnije je nastupao i za Spartak iz Moskve te Austriju Beč, gdje je 2017. završio igračku karijeru. Vodio je hrvatsku reprezentaciju do 20 i do 23 godine te od 2020. do 2022. radio kao pomoćnik Mircei Lucescu u kijevskom Dinamu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom
VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...
KAKAV MAJSTOR

VIDEO Senzacionalan gol Oršića protiv Bayerna! Pogledajte ovu raketu i nemoćnog Neuera...

Primio je loptu, stao na 20-ak metara i silovito je lansirao u desne rašlje. Manuel Neuer nije se ni bacio, jednostavno nije imalo smisla, ovu raketu ne bi obranio ni zajedno s pričuvnim golmanom Bayerna. Pafos je na kraju izgubio 5-1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025