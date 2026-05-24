KRAJ POSUDBE

Vušković se oprostio od HSV-a: 'Zauvijek ćete biti u mom srcu'

Foto: JoergHalisch

Luka Vušković objavio je dirljivu poruku oprostaja od HSV-a nakon sjajne sezone u Hamburgu, a 19-godišnji hrvatski stoper vraća se u matični Tottenham

Luka Vušković (19), hrvatski stoper koji je ove sezone bio na posudbi u HSV-u iz Tottenhama, objavio je na društvenim mrežama oproštajnu poruku navijačima hamburškog kluba nakon što je odigrao posljednju utakmicu u dresu s brojem 44.

Foto: Hrvatski nogometni savez/Kamgrad

- Od prvog dana kada sam stigao u Hamburg, osjetio sam nešto posebno. Ljubav, strast i podrška odmah su me učinili da se osjećam kao kod kuće. Nositi ovaj dres na Volksparkstadionu bila je čast koju nikada neću zaboraviti - napisao je Vušković.

U nastavku se zahvalio svima koji su mu pomogli tijekom sezone.

- Hvala suigračima, stručnom stožeru, a posebno navijačima. Podržavali ste me kroz sve i pokazali mi što ovaj klub zaista znači. U Hamburgu se kaže Tschüss. Hvala vam na svemu! Vaš Luka - dodao je.

HSV se oprostio od Vuškovića na hrvatskom: 'Hvala ti na svemu'

Nakon 28 nastupa i šest golova u Bundesligi, Vušković se službeno vraća u Tottenham, no njegova budućnost još nije poznata. Nekoliko velikih europskih klubova pokazalo je interes za mladog Hrvata pa je upitno hoće li ostati u Tottenhamu ili napraviti veliki transfer. 

Trener Tottenhama dao veliko obećanje: Nogomet je više od ligaške tablice. Čast mi je biti tu

Dok Vušković čeka svoju budućnost, Tottenham u nedjelju igra utakmicu od životne važnosti u borbi za ostanak u Premier ligi.

