POSUDBA ZA PAMĆENJE

HSV se oprostio od Vuškovića na hrvatskom: 'Hvala ti na svemu'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Hamburger SV objavio je dirljiv video oproštaj od Luke Vuškovića uz poruku na hrvatskom jeziku, a trener Merlin Polzin otkrio je zašto je mladi Hrvat postao jedan od najdražih igrača kluba

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19) završio je posudbu u HSV-u nakon iznimne sezone u kojoj je zabio šest golova i upisao jednu asistenciju u 28 bundesligaških nastupa te postao najefikasniji branič njemačke Bundeslige.

HSV je na svojim društvenim mrežama objavio video s najboljim Vuškovićevim potezima i uz njega napisao poruku na hrvatskom jeziku.

 - Hvala ti na svemu, LV 44 - napisali su u objavi s emotikonom hrvatske zastave.

Na klupskim stranicama izašao je i tekst pod naslovom 'Luka Magic: Kako je Vušković očarao Volkspark' u kojem su mladom Hrvatu nadjenuli nadimak NBA zvijezde Luke Dončića.

Trener Merlin Polzin posebno je istaknuo Vuškovićev karakter i radnu etiku.

- Osim onoga što svi mogu vidjeti na terenu, ono što Luku zaista izdvaja je njegova nevjerojatna volja za pobjedom. Uvijek se želi poboljšati. Njegov stav prema profesionalnom nogometu je vrhunski. Imao sam privilegiju raditi samo s nekolicinom igrača koji tako razmišljaju - rekao je Polzin.

Trener je otkrio i detalj koji govori sve o Vuškovićevom pristupu. Polzin inače dolazi na stadion oko sedam sati ujutro, a Vuškovića je redovito zatekao već tamo ili odmah iza njega. Sam igrač osvrnuo se na godinu provedenu u Hamburgu riječima pune emocije.

- Malo previše volim ovaj klub. Osjećam toliko ljubavi prema klubu, igračima, osoblju, navijačima. Hamburg je postao moj drugi dom - objasnio je.

Vušković se vraća u Tottenham, a u HSV-u je ostavio i povijesni trag. Posljednji obrambeni igrač kluba koji je zabio toliko golova u jednoj sezoni bio je Dietmar Beiersdorfer još u sezoni 1990./91. Uz to, Vušković je u sezoni nastupio i dva puta u utakmicama njemačkog kupa.

