Vušković se vraća u Tottenham već na zimu? Klub mu nudi novi ugovor i mjesto u prvih 11

Luka Vušković (18) ne prestaje oduševljavati na posudbi u HSV-u. U derbiju sjevera protiv Werdera mladi hrvatski stoper zabio je spektakularan gol petom u maniri Zlatana Ibrahimovića. Kao i svaki njegov pogodak, i ovaj je odjeknuo u Londonu, posebno među navijačima Tottenhama.

Mnogi se pitaju kako je moguće da su ga ovoga ljeta tako olako pustili na posudbu. No, kako piše Hotspur HQ, ta se pogreška možda može ispraviti. Tvrde da klub ozbiljno razmatra mogućnost da Vuškovića vrati u London već ove zime, osobito zato što trener Thomas Frank želi prijeći na sustav s tri stopera. Za sada su standardni Micky van de Ven i Cristian Romero, a kao idealnog partnera toj dvojici Frank vidi Vuškovića, koji se kao stoper ističe nadmoći u duelima, posebno u zračnima, što ovoj dvojici nedostaje.

Osim toga, klub je spreman ponuditi i novi ugovor. Sadašnji mu vrijedi do ljeta sljedeće godine, a već ove zime Vušković može dogovoriti ljetni prelazak u drugi klub. Za njegove usluge navodno se već interesira i Barcelona. Nogometni insajder Ekrem Konur navodi da za njega zanimanje pokazuju RB Leipzig i Borussia Dortmund. Zbog toga Tottenham mora reagirati brzo, ako ga želi zadržati. Klub mu je, kako piše Hotspur HQ, predstavio dugoročni plan i projekt u kojem će on biti središte, uz poboljšani ugovor.

Foto: Marcus Brandt/DPA

Pred Vuškovićem je, tako, velik izbor jer u godini održavanja Svjetskog prvenstva mora biti oprezan. Trenutačno je jedan od mladih talenata na koje izbornik Zlatko Dalić računa. Ima stalnu minutažu, a ako ga Tottenham zaista opozove, morat će se brzo prilagoditi engleskom nogometu.

