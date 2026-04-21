Wembanyama ispisao povijest!

Zvijezda San Antonio Spursa Victor Wembanyama postao je prvi igrač koji je jednoglasno proglašen najboljim obrambenim igračem, objavili su u ponedjeljak iz ureda NBA lige.

Nagrada za najboljeg obrambenog igrača ustanovljena je 1983. i od tada nitko nije zaradio 100 posto glasova.

- Jako sam, jako sretan što sam osvojio ovu nagradu i zapravo sam jako ponosan što sam prvi ikad jednoglasan - rekao je Wembanyama za NBC Sports.

Francuski košarkaš je predvodio ligu u blokadama (3,1 po utakmici) treću sezonu zaredom, a sa 22 godine i 98 dana je postao i najmlađi dobitnik ove nagrade.

Wembanyama je kandidat i za MVP nagradu nakon sezone u kojoj je ostvario osobne rekorde u prosjeku koševa (25,0) i skokova (11,5) te time pomogao Spursima da dođu do drugog najboljeg omjera u osnovnom dijelu sezone (62-20). San Antonio je bio treći u ligi po obrambenom rejtingu.

San Antonio je prva momčad u NBA ligi iz koje su došla četvorica osvajača nagrade za najboljeg obrambenog igrača. Prije Wembanyame osvajali su je Alvin Robertson (1986.), David Robinson (1992.) i Kawhi Leonard (2015. i 2016.).

Glasači su Wembanyami dali maksimalnih 500 bodova, a drugi je u u glasovanju završio Chet Holmgren iz Oklahoma City Thundera s 239 bodova (76 glasova za drugo mjesto). Treći je bio Ausar Thompson iz Detroit Pistonsa sa 60 bodova.