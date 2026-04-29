Wembanyama ponovio rekord star 30 godina, Spursi idu dalje

Philadelphia Sixersi su u Bostonu iznenadili Celticse i pobjedom 113-97 smanjili zaostatak u seriji prvog kruga doigravanja Istočne konferencije NBA-a na 3-2. Joel Embiid dominirao je s 33 koša, dok je Tyrese Maxey dodao 25 i 10 skokova. Paul George zabio je 16 poena, devet skokova i sedam asistencija uz najbolji plus/minus u ekipi (+19), a ključna je bila i četvrta četvrtina u kojoj su Sixersi pogodili 28 naprema samo 11 bodova Celticsa. Šesta utakmica igra se u petak u Philadelphiji.

New York Knicksi su pred prepunim Madison Square Gardenom razbili Atlanta Hawkse 126-97 i poveli u seriji 3-2. Jalen Brunson predvodio je svoje s odličnih 39 poena i osam asistencija, a Quentin Grimes dodao je 18 bodova uz 57 posto šuta za tri poena. Knicksi su dominirali u reketu sa 60 zabijenih naprema 42 koša i vodili čak 32 razlike. Šesta utakmica igra se u petak u Atlanti.

San Antonio Spursi su pobjedom 114-95 izbacili Portland Trail Blazerse 4-1 i prošli u polufinale Zapadne konferencije, što im je prvi prolazak u tu fazu još od 2017. godine. Victor Wembanyama završio je sa 17 koševa, 14 skokova i šest blokada. On je prvi igrač s više od 10 skokova i šest blokada u uzastopnim utakmicama doigravanja od Hakeema Olajuwona kojemu je to uspjelo 1997. godine.

De'Aaron Fox predvodio je napad s 21 poenom i devet asistencija. Spursi su šutirali odličnih 54,7 posto iz igre i vodili s 28 koševa razlike, a u polufinalu konferencije čeka ih pobjednik serije između Nuggetsa i Timberwolvesa (3-2 u korist Minnesote).