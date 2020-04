'Wilder može Furyja pobijediti lakoćom, samo mu dajte šansu'

Las Vegas trebao je 18. srpnja dočekati završni čin trilogije između Tysona Furyja i Deontaya Wildera, međutim, taj je dvoboj, kao i sva sportska nadmetanja u svijetu, odgođen i proslijeđen na čekanje.

Sada se po kuloarima špekulira kako bi Britanac i Amerikanac u ring mogli 3. listopada, a dok traju nagađanja, svijet je barem slobodan prognozirati pobjednika nakon što su obojica to bila po jednom dosad, Wilder u prosincu 2018., a Fury u veljači ove godine.

Bivši svjetski prvak George Foreman smatra kako će WBC-ov pojas opet oko Wilderova struka.

- Imao sam ugodan razgovor s Wilderom. Pričali smo jer sam i ja bio u poziciji u kojoj sam neočekivano izgubio u borbi za naslov. Znam kroz što prolazi i on će morati živjeti s tim porazom od Furyja. A ja mu mogu pokazati kako da s tim živi, ali i da se vrati još bolji. Puno smo pričali o tome i vjerujem da ga Wilder može pobijediti i to lakoćom. Dajte mu priliku i pokazat će vam - rekao je Foreman u razgovoru za The Sun.

Ipak, kada je kvaliteta udarca u pitanju, Foreman je tu ipak malo manje komplimentirao Wilderu.

- On je dobar, ali još nije blizu borcima poput Joea Lewisa, Joea Fraziera i Mikea Tysona. Još nije blizu jednog takvog priznanja. Po meni mu je potrebna jedna onakva izvedba kakvu je Mike Tyson imao protiv Trevora Berbicka. Čovječe, kad sam vidio taj meč... Pomislio sam si: "Ovaj lik je noćna mora" - rekao je legendarni "Big George".