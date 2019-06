Wilder: Nikad ni nisi bio prvak; Fury: Svi padaju, vratit ćeš se

Andy Ruiz Jr. šokirao je boksački svijet i u sedmoj rundi nokautirao Anthonyja Joshuu! Meksikanac je poslao Joshuu u nokdaun nakon kojeg se nije uspio oporaviti i oduzeo mu je četiri svjetska naslova po WBA, WBO, IBO i IBF verziji. Uskoro bi se trebao održati revanš.

Veliki šok u meču koji je trebao biti rutina za prvaka izazvao je trenutne reakcije boksačkog svijeta i borilačke zajednice, a na vrh su iskočila dva imena s kojima se Joshua, da se pita publiku, već odavno trebao susresti - ona Tysona Furyja i Deontaya Wildera.

Obojica u svojem stilu, Fury je ostao gospodin i zaželio bivšem prvaku sve najbolje dok mu je Wilder, opet sebi svojstveno, poručio da nikad ni nije bio prvak.

- Svi imamo svoje uspone i padove, ali Joshua si je sam izgradio zvjezdani put kroz život. Teškaški boks, ovakve stvari se događaju. Odmori se, oporavi, saberi i vrati se natrag - napisao je bivši ujedinjeni prvak na Twitteru.

We have our back and Forth’s but @anthonyfjoshua changed his stars through life. heavyweight boxing, these things happen, rest up, recover, regroup and come again 👊🏼 — TYSON FURY (@Tyson_Fury) June 2, 2019

Wilder nije bio tako blagonaklon prema Joshui.

- Nije nikada bio pravi šampion. Njegova cijela karijera sastojala se od laži, kontradikcije i darova. To je činjenica i sada znamo tko je bježao od koga! - napisao je teškaški prvak po WBC verziji.

He wasn’t a true champion. His whole career was consisted of lies, contradictions and gifts.

Facts and now we know who was running from who!!!!#TilThisDay — Deontay Wilder (@BronzeBomber) June 2, 2019

Na društvenim mrežama javio se i Conor McGregor.

- Iz prve ruke znam čvrstinu meksičke brade. Dižu se s poda kao nešto iz trilera. Nikad nije gotovo dok nije gotov s Meksikancima. Bog ih blagoslovio. Čestitke Andy Ruiz - napisao je Irac uz sliku njegove borbe s Nateom Diazom.

I know first hand the toughness of the Mexican chin.

They come up off the floor like something out of thriller.

It is never over until it’s over with the Mexicans.

God bless them.

Congrats Andy Ruiz. pic.twitter.com/8Vquwjny6z — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 2, 2019

Dillian Whyte je samo postavio simboličan video na Twitter.

Javio se i trenutno najvrijedniji boksač svijeta Canelo Alvarez.

- Živio Meksiko! Čestitke Andy, jako mi je drago vidjeti da netko s tolikom odlučnošću pobijedi - napisao je prvak u srednjim kategorijama.