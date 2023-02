Xavi: Barcelona i Man. United bi mogli igrati finale Lige prvaka

Trener Barcelone bio je ponesen nakon fantastične utakmice u kojoj su njegovi nogometaši remizirali s Manchester Unitedom 2-2. Prvi susret šesnaestine finala Europske lige pružio je spektakl, preokrete i napadački nogomet s obiljem šansi nakon kojeg je Xavi mogao biti zadovoljan.

- Poprilično sam zadovoljan utakmicom. Rezultatom baš i nisam, ali igrali smo protiv momčadi koja igra na vrhunskom nivou. Trenutno su jedan od najboljih timova Europe. Dvoboj ovih momčadi u budućnosti bi mogao biti u finalu Lige prvaka - rekao je nekad plemeniti veznjak pa dodao:

- Vjerujem da smo trebali pobijediti. Ponosan sam na momčad bez obzira na neriješen rezultat. Očekujem žestok uzvrat na Old Traffordu.

Pred kraj susreta Fred je igrao rukom u kaznenom prostoru, no suci nisu svirali penal za Barcelonu.

- To je bio čist penal. Nisu nam svirali penal u Milanu protiv Intera u Ligi prvaka koji je bio čist, pa ovo večeras... Ne znam što više da radimo. Govore da su sve provjerili, ali ovo je nevjerojatno. Nevjerojatno.

Niti menadžer Uniteda Erik ten Hag nije štedio riječi.

- Suđenje je imalo veliki utjecaj na ovoj utakmici. To je bio crveni karton zbog faula na Rashfordu, išao je sam na golmana - rekao je Ten Hag opisavši situaciju iz drugog poluvremena u kojoj je Koundé srušio Rashforda.

- Bio je to tako očit prekršaj. Možemo pričati je li bilo unutar ili van kaznenog prostora, ali to je crveni karton.

Otkrio je i što je rekao sucu.

- Pitao sam ga zašto, a on mi je rekao da to nije faul. Ne mogu vjerovati što mi je rekao. VAR je gledao situaciju i to nije odrađeno kako treba. Možda su jednostavno slabi i nisu se mogli nositi sa pritiskom - zaključio je ljutiti Nizozemac.

