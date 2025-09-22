Yamal uvjeren da je on dobitnik Zlatne lopte: Pozvao 20 članova obitelji i priprema veliki tulum

Dok nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje večerašnju dodjelu Zlatne lopte za prošlu sezonu, jedne od najprestižnijih individualnih nagrada u sportu, zvijezda Barcelone Lamine Yamal ne skriva ambicije. U pariškom Théâtre du Châtelet, gdje se okuplja elita svjetskog nogometa, mladi španjolski dragulj stiže spreman ne samo za crveni tepih, već i za proslavu koja bi mogla ispisati povijest.

Prema pisanju španjolskog dnevnika Mundo Deportivo, Yamal na ceremoniju ne dolazi sam. Uz njega će biti impresivna pratnja od 20 članova najuže obitelji, uključujući roditelje i mlađeg brata. Kako bi dojam bio potpun, cijela će svita biti odjevena u posebno skrojene kreacije poznate talijanske modne kuće Dolce & Gabbana, pokazujući jedinstvo i važnost ovog trenutka. Dodatnu intrigu unosi i mogući dolazak argentinske pjevačice Nicki Nicole, s kojom se povezivao prošlih tjedana.

Yamalovo samopouzdanje ne staje samo na modnom odabiru. Njegov tim već je rezervirao ekskluzivni prostor u Parizu za privatnu zabavu u slučaju da upravo on bude proglašen najboljim nogometašem svijeta. Ovaj hrabar potez jasan je pokazatelj koliko 18-godišnjak vjeruje u svoje šanse, iako u nogometu ništa nije zajamčeno. Podsjetimo, i Vinicius Junior je prošle godine imao slične velike planove za proslavu, no na kraju je završio kao drugoplasirani iza Rodrija.

Foto: Isabel Infantes

Glavnim favoritom smatra se Ousmane Dembélé iz PSG-a, koji je briljirao u sezoni okrunjenoj naslovom Lige prvaka i uživa snažnu potporu kluba koji sanja o prvoj Zlatnoj lopti. Tu su i njegov suigrač Vitinha te Yamalov kolega iz Barcelone, Raphinha. Ipak, Yamalova sezona 2024/25. bila je za pamćenje: u 55 nastupa zabio je 18 golova i zabilježio 25 asistencija, predvodeći Barcelonu do dvostruke krune, naslova u La Ligi i Kupu kralja.

Pobjeda ne bi bila samo osobni trijumf. Ako Yamal osvoji Zlatnu loptu, koju uručuje legendarni Ronaldinho, to bi bio 13. takav trofej za Barcelonu. Time bi katalonski div prestigao vječnog rivala Real Madrid, koji ih trenutačno ima 12, i učvrstio se na vrhu. Yamal bi se tako upisao u povijest uz klupske velikane poput Johanna Cruyffa, Rivalda, Ronaldinha i šesterostrukog osvajača Lionela Messija.

Sve su oči uprte u Pariz, gdje će u 21 sat započeti ceremonija. Hoće li Yamal nevjerojatnu sezonu okruniti najprestižnijom individualnom nagradom i pokrenuti unaprijed pripremljenu proslavu, ili će trofej otići u ruke favorita Dembéléa? Jedno je sigurno, mladić iz Barcelone stigao je u Grad svjetlosti spreman za pobjedu.