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SAMOUVJERENI ŠPANJOLAC

Yamal: Zaslužujem Zlatnu loptu

Piše 24sata,
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Yamal: Zaslužujem Zlatnu loptu
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Foto: Albert Gea
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Uoči utakmice protiv Feyenoorda Yamal je bio znatno oprezniji govoreći kako osvajanje nagrade ne ovisi o njemu te da neće 'moliti za glasove'

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Bitka za Zlatnu loptu 2026. godine zahuktava se ranije nego ikad, a u samom središtu su Lamine Yamal i Kylian Mbappé. Nakon tjedana suzdržanih izjava, devetnaestogodišnji dragulj Barcelone u novom je intervjuu odlučio skinuti rukavice i otvoreno poručiti kako prestižna nagrada magazina France Football treba pripasti upravo njemu.

Iako je samo nekoliko dana ranije, uoči utakmice protiv Feyenoorda, Yamal bio znatno oprezniji govoreći kako osvajanje nagrade ne ovisi o njemu te da neće "moliti za glasove", u razgovoru za emisiju "Universo Valdano" na televiziji Movistar+ pokazao je drugačije lice. U isječcima intervjua koji su objavljeni u nedjelju navečer, mladi krilni napadač nije ostavio nimalo prostora za sumnju u vlastito mišljenje.

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​- Kome bih je dao? Najboljem igraču na svijetu. Kome će je dati? To je već jako dugačka rasprava... Iskreno vjerujem da smo nas dvojica najbolji na svijetu, a ove godine bih je ja zaslužio zbog onoga što sam osvojio.

​- Što se mene tiče, Mbappé i ja smo dva najbolja igrača na svijetu. To je jasno meni i svima koji gledaju utakmice - smireno je poručio Yamal.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Feyenoord
Foto: Albert Gea

Yamalove izjave direktan su odgovor na kampanju koja se aktivirala iz Madrida, gdje se lobira da Zlatna lopta pripadne Kylianu Mbappéu. Francuski napadač također je nedavno istaknuo svoju kandidaturu, naglašavajući individualni karakter nagrade.

​- Uvijek sam vjerovao da bi Zlatna lopta trebala nagraditi drugačijeg igrača. Naravno da postoji kolektivna strana, koja je važna jer je nogomet timski sport. Ali ovo je individualna nagrada - izjavio je Mbappé.

Francuz argumente ima u impresivnoj statistici. Iako s Real Madridom nije osvojio značajan trofej, njegova individualna sezona bila je spektakularna. Bio je najbolji strijelac La Lige, Lige prvaka i Svjetskog prvenstva, gdje je postao i najbolji strijelac u povijesti turnira. Njegova je poruka jasna: trofeji su jedno, a individualna dominacija i "stvaranje povijesti", kako je sam rekao, nešto sasvim drugo.

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S druge strane, Yamalova kandidatura počiva upravo na kolektivnim uspjesima. S Barcelonom je obranio naslov prvaka Španjolske, osvojio španjolski Superkup, a kruna sezone stigla je ljetos kada je sa Španjolskom postao svjetski prvak. Njegov doprinos tim uspjesima bio je golem. U La Ligi je bio jedan od glavnih arhitekata naslova sa 16 golova i 11 asistencija, postavši najbolji asistent lige. U Ligi prvaka, gdje je Barça zaustavljena u četvrtfinalu, upisao je šest golova i četiri asistencije.

Posebno se pamti njegova partija protiv Villarreala 28. veljače 2026., kada je u pobjedi 4-1 zabio svoj prvi seniorski hat-trick i praktički sam donio "blaugrani" ključne bodove. Zanimljivo, unatoč osvajanju svjetskog zlata, Yamal je priznao kako nije bio potpuno zadovoljan svojim turnirom.

​- Nakon osvajanja Svjetskog prvenstva nisam bio sretan. Istina, tu je problem ozljede, ali to nema veze. Znam da bih, u nekom drugom trenutku, da se prvenstvo igra ponovno, bio na istoj razini da nije bilo ozljede. Pomogao sam momčadi, ali jako sam željan idućeg prvenstva jer mislim da sam mogao više - priznao je napadač Barcelone.

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Izjava mladog Španjolca dodatno je zaoštrila debatu koja se vodi u nogometnom svijetu. Dok se u Madridu ističe Mbappéova statistika, u Barceloni se pozivaju na trofeje, uključujući i naslov svjetskog prvaka. U širem krugu kandidata nalaze se i napadač Bayerna Harry Kane te prošlogodišnji laureat Ousmane Dembélé, no čini se kako je utrka svedena na dva imena. Odluka o tome čija će vizija prevagnuti bit će poznata na ceremoniji u Londonu 26. listopada.

LaLiga - FC Barcelona v Rayo Vallecano
Foto: Bruna Casas

(*uz korištenje AI-ja)

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