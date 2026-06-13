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Yaya Toure preuzeo klupu Slovana ispred Igora Bišćana

Piše Bruno Lukas,
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Yaya Toure preuzeo klupu Slovana ispred Igora Bišćana
Foto: IMAGO/NOUSHAD/IMAGOSPORT

Yaya Toure, nekadašnja zvijezda Manchester Cityja i Barcelone, potpisao je trogodišnji ugovor sa Slovanom iz Bratislave i postao novi trener rekordnog slovačkog prvaka

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Yaya Touré (43) dolazi s iskustvom rada u akademiji Tottenham Hotspura i kao pomoćnik Roberta Mancinija u reprezentaciji Saudijske Arabije. Sada preuzima Slovan Bratislavu, klub s 32 osvajanja slovačkog naslova prvaka i aktualni branitelj naslova.

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Hrvatski trener Igor Bišćan (43) bio je u užem krugu kandidata, no Slovaci su se na kraju odlučili za slavnog Ivoracanina.

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Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL

- Jako sam sretan i uzbuđen, jedva čekam da u ponedjeljak krenemo sa zajedničkim radom. Volim izazove i nevjerojatno sam uzbuđen što ću voditi veliki klub bogate povijesti. Sa Slovanom želim igrati dominantan nogomet, pobjeđivati i kontrolirati utakmice kako bismo oduševili navijače - rekao je Touré pri predstavljanju.

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