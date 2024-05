Za Hajduk će debitirati igrač od 16 godina? 'Livaju još boli, igrat će samo 100 posto zdravi'

Do kraja sezone ostala su četiri kola, četiri utakmice u kojima Hajduk nema rezultatski imperativ, ali u kojima žele pobijediti i iskoristiti ih za profiliranje momčadi za sljedeću sezonu. Trener Jure Ivanković do kraja sezone trebao bi dati priliku mladim igračima koje klub želi isprobati i uvjeriti se koliki doprinos mogu dati za sljedeću sezonu, paralelno s tim vratiti u utakmice igrače koje su mučile ozljede i koji su pauzirali, a na koncu, skupa sa sportskim direktorom Mindaugasom Nikoličiusom, dati procjenu tko bi sve trebao ostati u konkurenciji.

Pokretanje videa... 00:56 Hajduk predstavio novog predsjednika | Video: 24sata Video

Jeste li pričali s predsjednikom o svom statusu, nadate li se ostanku na klupi i u sljedećoj sezoni?

- Razgovarali smo ali ne na tu temu. Trenutno je takva situacija, vjerujem da će u idućoj sezoni to biti puno drugačije.

Mogu li Perišić i Livaja odigrati skupa od prve minute?

- Marko se vratio treninzima ali nije još spreman za igrati. Imamo plan i dogovor da igraju samo oni koji su 100% spremni te takvima dajemo prioritet. Vjerojatno neće biti u konkurenciji za utakmicu.

Može li Perišić krenuti od prve minute, radi navijača?

- Vidjet ćemo, sutra je trening, nakon toga i odluka. Imat će veću minutažu, vidjet ćemo, sve zavisi o njegovom stanju.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Varaždin je namučio Hajduk u prvenstvu?

- Igrali smo i u prvenstvu i u kupu s njima, oni su momčad koja igra otvoreno, nadigravaju se, tako će biti i s nama. Dosta dobro kontroliraju posjed, nije ih lako pritisnuti, naprijed imaju opasne igrače, Dabru, Šegu, Mitrevskog... koji mogu zabiti. Očekujemo ih otvorenog garda, mi ćemo se isto postaviti da igramo za gol više, da dominiramo i kontroliramo utakmicu i usmjeravamo je onako kako mi želimo.

Koliko će psihološki utjecati na igrače prisustvo gledatelja?

- Značit će nam puno, igra se zbog gledatelja. Atmosfera je uvijek na utakmicama Hajduka dobra a gledatelji dodatni motiv i vjetar u leđa da se pokažu u dobom svjetlu.

Hoće li mladi igrači opet dobiti priliku?

- Skoko ima upalu krajnika, ne trenira i neće biti ni u zapisniku, s nama je sada Bruno Durdov (16 godina, op.a.), vidjet ćemo hoće li i on dobiti priliku. Smjer je takav da ćemo davati priliku mladima ali oni moraju priliku zaslužiti radom u mlađim kategorijama, što koordiniramo s vodstvom akademije i sportskim direktorom.

Četiri su utakmice do kraja sezone, nemate rezultatski imperativ ali bi bilo lijepo dobiti sve četiri?

- To je mini cilj ali ne treba gledati daleko u budućnost, to nas je skupo koštalo u prošlosti, to što smo razmišljali previše unaprijed. Moramo graditi atmosferu, davati priliku igračima da pokažu kvalitetu i zašto su u Hajduku, da se isprofiliraju igrači za iduću sezonu.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Tko sve može, a tko ne može?

- Melnjak je blizu povratka radu s momčadi, nije do kraja uključen, još uvijek radi individualno, ali ga očekujemo u konkurenciji za utakmicu s Goricom doma. Šarlija se vratio u puni trening, on je u konkurenciji, Dajaku je još uvijek out, Lovre se vratio treninzima ali i dalje postoji bolnost u laktu...

Koliki vam je do sada rekord uzastopnih pobjeda?

- Ne bavim se statistikom, ne znam točno, bilo je nizova bez poraza ali mislim da 5-6 pobjeda nisam imao nikada. Tko znam, možda je ovo prilika.

Što su HNL-u donijeli strani sudci?

- Nakon turbulentnog razdoblja i svega što se događalo sa stranim sudcima skinut je fokus sa suđenja i vraćan na teren. Mi se trebamo baviti samo stvarima na koje možemo utjecati.

Povratak publike je olakotna okolnost ali Varaždin je bolji od Rudeša i igra za plasman?

- Pristup neće biti upitan, igrači su odgovorni, rade maksimalno profesionalno i to je nešto što mora biti standard, o tome se ne bi trebalo niti razgovarati. Vjerujem da u nedjelju neće biti do pristupa, mi ćemo biti pravi, Varaždin je bolji od Rudeša i očekujem bolju i zanimljiviju utakmicu. Očekujem Varaždin otvoren i željan nadigravanja, mi isto tako, uz dozu opreza jer mogu biti opasni ako im se da dosta prostora. Vjerujem da ćemo uživati u dobrom nogometu i pobijediti.

Hajduk i Dinamo sastali se u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Kakav je status Kleinheislera, zašto nije igrao?

- Nije bilo ozlijeđen, takva je bila odluka i splet okolnosti u zadnjoj utakmici. U konkurenciji je... Povlači se to pitanje o igračima na posudbama, smatram da je korektno dati im priliku, jer kad su dolazili nije bilo razgovora u smislu da ispadaju iz konkurencije ako ne ostavimo ciljeve. Moramo biti korektni kao klub prema njima. Uostalom, s kvalitetnim igračima profitiraju i naši mladi igrači i to je pravi put. Svaki karakteran igrač je dobrodošao...

Tko će pobijediti u ogledu Rijeke i Dinama i za koga biste vi voljeli da pobijedi?

- Nemam nekih osobnih preferencija, ako bude sve u redu bit ću nakon naše utakmice već na putu prema kući i obitelji. Očekujem tvrdu i opreznu utakmicu i s jedne i druge strane...

Koliko ljudi očekujete protiv Varaždina?

- Ne mogu se baviti procjenama te vrste, vjerujem da su se ljudi zaželjeli Hajduka, ljubav prema Hajduku nije nikad bila upitna i vjerujem da će nas dosta ljudi doći gledati.