Igrač Rijeke: Bilo bi bolje da se zna što se radi, a ne da čekamo odluku dva sata u autobusu!

Stvarno nije bilo uvjeta za igru, priznao je nogometaš Rijeke, Luka Menalo, dan nakon što je prekinut regionalni derbi između hrvatskog prvaka i Istre 1961. Podsjetimo, susret je bio prekinut u 22. minuti zbog gustle magle, koja je onemogućila dostojne uvjete za utakmicu.

U trenutku prekida rezultat je bio 1-1. Upravo je Menalo bio strijelac za Rijeku u devetoj minuti, četiri minute nakon što je domaćin poveo zahvaljujući Lawalu.

- Prekid se nažalost dogodio na početku utakmice, ali stvarno nije bilo uvjeta za igru. S centra se nisu mogli vidjeti golovi. Poslije smo izlazili i provjeravali situaciju, ali odluka je već bila donesena - rekao je bivši dinamovac za Radio Rijeku.

Situacija je bila nepredvidljiva. Igrači su sjedili i satima u neizvjesnosti čekali odluku. Situaciju nije baš popravila ni zamjena lopte u 15. minuti, što je dovelo do konačnog prekida sedam minuta kasnije.

- Bilo je dosta teško zato što ništa nismo znali. U autobusu smo čekali hoćemo li ostati u Puli ili krenuti kući. Ubuduće bi bilo bilo bolje da se zna što se radi i prije utakmice, a ne da čekamo dva sata - rekao je ofenzivac Rijeke.

Nakon sastanka predstavnika klubova i delegata Danijela Tomačića, dogovoreno je kako se utakmica neće odigrati prije zimske stanke.

- Mislim da bi svima u hrvatskom nogometu trebalo biti u interesu da se ne igra danas. Imali bismo praktički samo jedan dan oporavka prije odlaska u Poljsku. Uostalom, nogomet se ne igra zbog nas, nego zbog navijača - zaključio je Menalo.